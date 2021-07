Polacy od samego początku dzisiejszej rywalizacji notują czasy w czołówce swojej kategorii, dobrze radząc sobie również wśród wszystkich załóg dysponujących samochodami Rally2.

Z czterech odcinków poranka Kajetanowicz i Szczepaniak trzy ukończyli na podium WRC 3. Raz wykręcili nawet dziewiąty czas w klasyfikacji generalnej.

W podsumowaniu pętli duet Lotos Rally Team widnieje na trzecim miejsce w WRC 3. Strata do liderów: Aleksieja Łukjaniuka i Jarosława Fedorova wynosi 24,6 s. Drudzy - Emil Lindholm i Reeta Hamalainen mają nad Polakami jedynie 0,7 s przewagi. Tyle samo dzieli Kajetanowicza i Szczepaniaka od czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej

- Za nami pierwsza pętla Rajdu Estonii i jak zawsze tutaj różnice w czołówce są niewielkie - powiedział Kajetanowicz. - Cieszymy się jazdą, staramy się czerpać jak najwięcej frajdy z rywalizacji. Jest bardzo dużo szczytów, hop, które zmieniły się względem zeszłego roku. Wydaje mi się, że są ostrzejsze, albo najeżdżamy na nie zdecydowanie szybciej, bo te skoki są o wiele dłuższe. Dlatego trzeba bardzo uważać i czasem rozsądniej jest zwolnić. Niektóre załogi zakończyły już swój udział w rajdzie przez twarde lądowanie.

- Na pewno nie zmieniło się to, że jest to trudny rajd, a druga pętla zapowiada się na jeszcze bardziej wymagająca. Być może spadnie deszcz, co sprawia, że będziemy musieli trochę zweryfikować nasze ustawienie samochodu i oczywiście nadal cisnąć!

Druga pętla ruszy o godzinie 14:34 czasu polskiego.

