Kajetanowicz i Szczepaniak w roli liderów

Sezon 2022 jak na razie należy do Kajetanowicza. Ustronianin po historycznym zwycięstwie w Rajdzie Safari jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji sezonu swojej kategorii. To wszystko za sprawą fenomenalnej passy. Wcześniej w tym sezonie Kajto stawał na podium w Portugalii oraz Chorwacji. Kajetanowicz wie doskonale, jak walczyć o podium także w Estonii. Sukcesy świętował tu w 2021, 2016 i 2015 roku.

Ten rok przyzwyczaił nas już do silnie obsadzonych list zgłoszeń. Nie inaczej będzie również w Estonii. Na starcie staną Teemu Suninen, Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon – wszyscy trzej przez wiele sezonów startowali w fabrycznych zespołach królewskiej klasy WRC. Na starcie pojawią się zawsze szybcy na tego typu trasach Finowie, Emil Lindholm i Jari Huttunen. Groźny będzie z pewnością Egon Kaur – estoński kierowca świetnie znający charakterystykę swoich domowych oesów. Łącznie o zwycięstwo w WRC 2 powalczy dziewiętnaście załóg.

- Z legendarnych tras Rajdu Safari przenosimy się do krainy przepięknych jezior i rozległych lasów, ale przede wszystkim świątyni prędkości i dalekich skoków. Przed nami Rajd Estonii, w którym mam już pewne doświadczenie i dobre wspomnienia, ale zawsze powtarzam, że w mistrzostwach świata każda runda to nowy rozdział. Precyzja i koncentracja w pokonywaniu tych odcinków specjalnych z prawą nogą wyprostowaną niemalże cały czas musi być na najwyższym poziomie. Bez tego każdy najmniejszy nasz błąd wykorzystają konkurenci, którzy są tutaj naprawdę mocni. Do rywalizacji w Estonii przystępujemy jako liderzy klasyfikacji sezonowej w naszej klasie, ale to nam nie ciąży, a raczej motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy - powiedział Kajetanowicz.

- Dwudniowe testy pomogły mi przestawić się na zupełnie inną charakterystykę odcinków specjalnych. To jednak nie koniec naszych przygotowań. Organizator jak zawsze przygotował dla nas kilka niespodzianek i dlatego podczas zapoznania z trasą będziemy musieli porządnie odrobić zadanie domowe, a później umiejętnie korzystać ze sporządzonych notatek. Trzymajcie kciuki - dodał.

Start rajdu zaplanowano na czwartek 14 lipca. Rywalizację zainauguruje krótki odcinek ERM o długości 1,66 km. Wielkie prędkości i dalekie skoki będziemy mogli oglądać od piątku. Rywalizacja będzie się toczyć na odcinkach Peipisääre (24,35 km), Mustvee (17,09 km), Raanista (21,45 km) i Vastsemõisa (6,70 km). Każdy zostanie przejechany dwukrotnie. Sobota to dwa przejazdy oesów Elva (11,73 km), Mäeküla (10,27 km), Otepää (17,08 km), Neeruti (7,79 km), a także powrót na piątkowy odcinek ERM (1,66 km). Wyjątkowo wymagająca będzie również niedziela, na którą złożą się odcinki Raadi (6,58 km), Kanepi (16,48 km) i Kambja (15,95 km). Dużym utrudnieniem dla zawodników będzie brak serwisu przed ich ponownym przejazdem. Łącznie zawodnicy będą walczyć na 313,26 km oesowych.

Aktualna klasyfikacja sezonowa kierowców WRC 2:

1. Kajetan Kajetanowicz (66 punktów)

2. Yohan Rossel (63)

3. Nikołaj Griazin (52)

4. Andreas Mikkelsen (51)

5. Chris Ingram (44)

6. Jari Huttunen (33)

7. Sean Johnston (32)

8. Erik Cais (22)

9. Emil Lindholm (21)

10.Jan Solans (19)

