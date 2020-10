Kajetanowicz: My też mieliśmy swoje problemy

Zgodnie z przewidywaniami najdłuższy odcinek specjalny Rajdu Turcji okazał się dramatyczny. Wielu zawodników zmieniało na odcinku przebite opony, inni uszkadzali swoje samochody. Kajetan i Maciek dotarli do mety, choć i dla nich nie było łatwo - stracili sporo czasu w kurzu, jadąc tuż za poprzedzającą załogą, która trzykrotnie zatrzymywała się na trasie. Kolejny odcinek, Marmaris 1 (6,22 km) to już jazda bez większych problemów i zwycięstwo w kategorii WRC 3!

– Wiedzieliśmy doskonale, że pierwszy odcinek dzisiejszej pętli i jednocześnie najdłuższy w całym rajdzie będzie tym najtrudniejszym, szczególnie dla samochodów. Drugi przejazd zapewne będzie jeszcze trudniejszy. Wiele się działo podczas tej pętli, my też mieliśmy swoje problemy. Jedna z poprzedzających załóg po zmianie koła wróciła na trasę tuż przed nami. Jechaliśmy w wielkim kurzu, który mocno ograniczał widoczność. Było to bardzo niebezpieczne, szczególnie gdy musieliśmy omijać porozrzucane kamienie. Prowadzimy ze sporą przewagą, ale w Turcji to nie ma wielkiego znaczenia. Każdy odcinek to w zasadzie nowa historia, dlatego musimy do końca być skoncentrowani i po prostu robić swoje. Na razie jesteśmy zadowoleni i mam nadzieję, że tak będzie też po drugiej pętli – komentował o dziesiątej próbie Kajetan Kajetanowicz, reprezentant LOTOS Rally Team.

Po przerwie serwisowej, o 10:10 czasu polskiego rozpocznie się druga i ostatnia pętla Rajdu Turcji. Kierowcy ponownie rywalizować będą na próbie Çetibeli 2 (38,15 km), a zmagania zakończy Power Stage Marmaris 2 (6,28 km). Wyniki rajdu poznamy około godziny 13:30 czasu polskiego.

Rajd Turcji 2020 (WRC 3) - nieoficjalne wyniki po OS 10:

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) 2:19:08,7 s

2. Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) +44,9 s

3. Avci/Vatansever (Turcja, Citroën C3 R5) +6:45,2 s

4. Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +7:46,0 s

5. Solans/Barreiro (Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +9:52,6 s

6. Cukurova/Akcay (Turcja, Škoda Fabia R5) +10:28,7 s

7. Pedro/Baldaccini (Włochy, Ford Fiesta Rally2) +19:42,3 s

8. Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +20:27,5 s

9. Soylu/Köleoğlu (Turcja, Škoda Fabia R5) +31:03,7 s