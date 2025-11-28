Wszystkie serie
WRC Rajd Arabii Saudyjskiej

Kajetanowicz na podium w Arabii Saudyjskiej

Przed ostatnim dniem Rajdu Arabii Saudyjskiej, finałowej rundy sezonu WRC 2025, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują drugie miejsce w kategorii WRC2 Challenger.

Opublikowano:
Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

Pełna emocji rywalizacja o laury w arabskiej odsłonie światowego czempionatu kontynuowana była w piątkowe popołudnie. Najdłuższy dzień rajdu dopełniony został powtórkami prób Alghulah (11,69 km), Um Al Jerem (30,58 km) oraz Wadi Almatwi (24,90 km).

Już o poranku nawierzchnia na większości dystansu stanowiła potężne wyzwanie dla sprzętu. Nie było więc zaskoczeniem, że podczas drugich przejazdów niemal wszyscy wpadli w mniejsze lub większe kłopoty, a sytuacja w wynikach zmieniała się jak w kalejdoskopie.

Dzięki zespołowej pracy ORLEN Rally Team, Kajetanowicz i Szczepaniak wyruszyli na popołudniową pętlę sprawnym samochodem. Od razu pokazali, że wiedzą, jak wykorzystać jego możliwości i na pierwszym oesie byli najszybsi w WRC2 Challenger, dokładając do swojej przewagi nad wspieranymi przez motoryzacyjnych producentów załogami kolejne cenne sekundy. Przy okazji uzyskali również najlepszy czas w kategorii WRC2. Dobra passa Polaków skończyła się jednak podczas następnej próby. Na kompletnie zniszczonej drodze doszło do uszkodzenia opony i konieczna była zmiana koła. Utrata ponad dwóch minut spowodowała spadek na pozycję wiceliderów, na której Kajetanowicz i Szczepaniak pozostali także po ostatnim piątkowym odcinku.   

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

– To był udany dzień, mimo przebitej opony, którą musieliśmy zmienić na odcinku specjalnym. Mieliśmy za daleko do mety, to był kapeć z tyłu, w zasadzie taki „slow puncture” – nie wiem, gdzie zaczęło schodzić powietrze. Poczułem to gdzieś około dziesiątego kilometra, a odcinek był 30-kilometrowy, więc istniało duże ryzyko jego nieukończenia, gdybyśmy kontynuowali jazdę. Postanowiliśmy więc zmieniać koło, a w trakcie mieliśmy drobne problemy z lewarkiem. Takie są rajdy, szczególnie ten rajd. To jest element tej gry. Natomiast tempo było, mówiąc kolokwialnie całkiem „spoko”. Prowadziliśmy z załogami fabrycznymi, co chyba wyjątkowo nas cieszy. Co najmniej jedna z nich jest cały czas za nami, natomiast szanse na zwycięstwo zmalały, straciliśmy sporo czasu - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

- W tej chwili zajmujemy drugie miejsce w WRC2 Challenger. Było pięknie, ale nadal jest dobrze. Cieszymy się jazdą. Są tu piekielnie trudne warunki, ale kochamy to, co robimy. I dopóki ta pasja we mnie będzie, będę to robił jak najlepiej – podsumował dzień trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

W programie ostatniego dnia Rajdu Arabii Saudyjskiej i całych tegorocznych mistrzostw świata pozostało prawie 66 kilometrów, podzielonych na trzy oesy. Pierwszy z nich ruszy o godzinie 7:05 polskiego czasu.

Nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS14:

1. Griazin/Aleksandrow (Skoda Fabia RS Rally2) 2:52:40,3
2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +2:09,5
3. Virves/Viilo (Skoda Fabia RS Rally2) +2:47,5
4. Domínguez/Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +11:01,2
5. Al-Kuwari/Bernacchini (Skoda Fabia RS Rally2) +14:37,8
6. Granados/Martí (Skoda Fabia RS Rally2) +16:00,4
7. Chwist/Heller (Skoda Fabia RS Rally2) +22:00,5
8. Bakhashab/Moore (Toyota GR Yaris Rally2) +24:06,4
9. Mauro/Perez (Skoda Fabia RS Rally2) +28:57,3
10. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +29:41,2

Informacja prasowa

