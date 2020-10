Kajetanowicz i Szczepaniak na prowadzeniu

Poranna pętla drugiego etapu piątej rundy mistrzostw świata liczyła trzy oesy. Pierwsze dwa na swoje konto zapisał Ogier. Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul pojechali najszybciej na OS5.

W rajdzie Neuville zbliżył się do Ogiera na 1,6s. Na trzeciej pozycji są sklasyfikowani Elfyn Evans i Scott Martin (+12,3s).

- Było okej, dość ślisko na tym odcinku - mówił Ogier na mecie OS5. - Liczyłem na trochę lepszą przyczepność. To był dla nas dobry poranek.

- Starałem się złapać trakcję i utrzymać na czystej linii jazdy, ale nie jestem zadowolony z samochodu - nie ukrywał Neuville. - Spodziewałem się, że pójdzie nam lepiej. Musimy popracować nad lepszym balansem samochodu.

- Nie jestem niezadowolony z tego poranka - powiedział Evans. - Oczywiście zawsze można było zyskać parę sekund w kilku miejscach, ale nie było źle.

Sebastien Loeb i Daniel Elena utrzymują czwarte miejsce (+21,7s). Na 3,7s zbliżyli się do nich Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.

- Rajd jest jeszcze długi i nie wiadomo co się wydarzy. To był bardzo szybki oes i popełniłem kilka małych błędów, wyjeżdżałem zbyt szeroko i traciłem przyczepność. Jednak nadal tu jesteśmy i będziemy cisnęli. Zobaczymy, co wydarzy się po południu.

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane są załogi Fiest WRC: Suninen/Lehtinen (+54,1s), Lappi/Ferm (+1:23.1), Greensmith/Edmondson (+1:47.5). Loubet i Landais są dziewiątą załogą rajdu (+2:27.1).

Na dziesiątej pozycji w klasyfikacji generalnej są sklasyfikowani Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Załoga Lotos Rally Team byłą najszybsza na porannej pętli na dwóch oesach w klasie R5.

Polacy przewodzą stawce R5 po pierwszej pętli drugiego etapu. Natomiast w klasyfikacji kategorii WRC 3 wyprzedzają Marco Bulacię i Marcelo Der Ohannesiana o 12,2s.

Piąty odcinek specjalny był przez chwilę wstrzymany, ze względu na pojawienie się kibiców przy trasie rajdu. Zawody w teorii odbywają się bez udziału publiczności.