Kajetan Kajetanowicz po trzech tytułach w Europie - wywalczonych wspólnie z Jarosławem Baranem - przeniósł się w 2018 roku na światowe odcinki specjalne, łącząc siły z Maciejem Szczepaniakiem.

Pierwszy sezon potraktowano jako rozgrzewkę, zaliczając cztery starty w kategorii WRC 2. Dwanaście miesięcy później przyszła pora na pełny program, liczący siedem występów. Zwycięstwo w Turcji i łącznie pięć podiów dały duetowi Kajetanowicz/Szczepaniak drugie miejsce na świecie. W sezonie 2020 - zakłóconym przez pandemię koronawirusa - polska załoga walczyła w WRC 3. Zmiana kategorii wynikła z modyfikacji nazewnictwa. Lotos Rally Team ponownie zwyciężył na tureckich szutrach. Podium zdobyte na Sardynii pomogło utrzymać się w czołowej trójce kategorii na koniec roku.

Rok 2021 Kajetanowicz i Szczepaniak również spędzą w mistrzostwach świata. Plan zakłada obecność na starcie siedmiu rajdów. W walce o najwyższe cele w WRC 3 pomoże Skoda Fabia Rally2 evo, przygotowywana przez hiszpańską stajnię RaceSeven - tą samą, z którą współpracowano w sezonie 2020. Początek programu zapowiedziano na Rajd Chorwacji - debiutującą w kalendarzu WRC imprezę z bazą w Zagrzebiu.

- Cieszę się, że w końcu możemy ogłosić dobre wiadomości - przekazał Kajetanowicz. - W tym roku ponownie zobaczycie nas w mistrzostwach świata. Staniemy do walki w kategorii WRC 3 - to obecnie najsilniej i najliczniej obsadzona kategoria dla aut Rally2. Oprócz stałych rywali będą do nas dołączać lokalni zawodnicy, którzy znają swoje trasy jak własną kieszeń, a to szczególnie ważne podczas debiutujących rund, jak zeszłoroczna Estonia czy tegoroczna Chorwacja. Z każdym rokiem poszerzamy swoją wiedzę, doświadczenie, horyzonty. Paradoksalnie jednak im więcej wiemy, tym mocniej dostrzegamy, ile jeszcze przed nami. Sukces wymaga nieustannej pracy, a nieustanna praca - wytrwałości i pasji. To dzięki niej Lotos Rally Team już od tylu lat startuje wśród najlepszych, na najtrudniejszych trasach.

- Przed nami siedem rund w Rajdowych Mistrzostwach Świata i w sezonie, który zapowiada się chyba jeszcze trudniejszy, niż poprzedni. Postawiliśmy na samochód, który pozwolił nam w ubiegłym roku stanąć na podium w WRC 3. Czuję się w nim pewnie i z pewnością zaprocentują zebrane doświadczenia, wypracowane schematy czy ustawienia. Hiszpański zespół RaceSeven daje nam duże wsparcie, w serwisie czuć tak zwany „team spilit”, który motywuje. Zajmowaliśmy już trzecie miejsce, byliśmy wicemistrzami. Domyślacie się zatem, czego brakuje nam do pełni szczęścia. Nie będziemy ukrywać: walczymy o mistrzostwo. Aby to osiągnąć, musimy stanąć na wysokości zadania i dać z siebie wszystko, a czasami nawet trochę więcej. Tego wymagają od nas mistrzostwa świata i na to jesteśmy gotowi.

- To wszystko jest możliwe dzięki naszym partnerom. Dzisiaj prezentujemy wszystkim nowe, widowiskowe oklejenie naszego auta, ale mnie najbardziej cieszy, że są na nim wszyscy partnerzy, którzy byli z nami również w poprzednich latach. Dziękuję im za to, a także naszym kibicom, których doping czuję nawet przez internet, kiedy nie mogą być z nami.

Rajd Chorwacji odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia.

Galeria - Lotos Rally Team w sezonie 2021:

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 3 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl