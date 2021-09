Sześć wygranych odcinków specjalnych i jedenaście ukończonych w czołowej trójce. Świetne tempo na trasach Rajdu Akropolu zaprezentowali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, zdobywając drugie miejsce w kategorii WRC 3. W czterech na pięć startów w tegorocznym sezonie zdobywali podium: poza Grecją wygrali w Chorwacji i Portugalii, zajmując drugą pozycję w Estonii. Załoga LOTOS Rally Team dopisuje także do swojego konta pięć punktów za zwycięstwo na Power Stage Tarzan!

Rajd Akropolu wrócił do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata po ośmiu latach przerwy. W tym czasie rozgrywany był jako runda mistrzostw Europy, którą dwukrotnie wygrywał Kajetanowicz. W tegorocznej edycji wywalczył drugie miejsce, co będzie jego czwartym podium w greckich zawodach. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka Polak od początku utrzymywał wysokie tempo, które potwierdzają świetne rezultaty na poszczególnych odcinkach, kiedy wygrywał z załogami fabrycznymi i plasował się tuż za samochodami klasy WRC.

– Uwielbiam Rajd Akropolu, który zazwyczaj układał się dla mnie szczęśliwie, tym razem było podobnie. Wywalczyliśmy podium, drugie miejsce, do tego dołożyliśmy maksymalną liczbę punktów za wygraną w Power Stage. Cały zespół, jak zawsze, zrobił wszystko, by zwyciężyć, by znów wywieźć z Grecji fantastyczne wspomnienia. Tym razem to jednak nie wystarczyło. Jestem zadowolony z tego, co osiągnęliśmy, bo wygrane odcinki specjalne i tempo, które pozwoliło nam pokonać załogi fabryczne, napawa dumą. Cieszymy się z czwartego podium w tym sezonie, ale obiecuje Wam, że nie poddamy się w walce o mistrzostwo świata 2021. Kocham ten sport, także za jego nieprzewidywalność, która przez ostatnie dni przyniosła nam wszystkim wiele emocji. Czujemy się mocni i już dziś przygotowania do kolejnego rajdu nabiorą jeszcze większego tempa. Dziękuję za Wasze wsparcie. Mając takich partnerów i kibiców chcę za każdym razem dawać z siebie wszystko. Osobne podziękowania należą się mojej rodzinie, która najlepiej wie, ile kosztuje ta walka. Kocham Was! – mówi kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Rajd Akropolu 2021, klasyfikacja WRC 3:

1. Rossel/Coria (Francja, Citroën C3 Rally2) 3:39:15,4

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +32,8s

3. Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +58,9s

4. Lindholm/Hämäläinen (Finlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +3:04,8

5. Kehagis/Tsaousoglou (Grecja, Škoda Fabia Rally2 evo) +16:16,1

6. Panagiotis/Nikolopoulos (Grecja, Citroën C3 R5) +16:23,9

7. Velanis/Velanis (Grecja, Škoda Fabia Rally2 evo) +16:42,3

8. Nobre/Morales (Brazylia, Škoda Fabia R5) +19:14,3

9. Plagos/Rentis (Grecja, Citroën C3 Rally2) +25:13,7

10. Zaldivar/del Barrio (Paragwaj/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +52:30,5

