WRC Rajd Chorwacji

Kajetanowicz odsłania barwy

ORLEN Rally Team przedstawił barwy na sezon 2026.

Piotr Furman
Opublikowano:
Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally2

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, kolejny sezon obecny będzie na odcinkach specjalnych. Swój pierwszy tegoroczny start zaliczy podczas Rajdu Chorwacji, czwartej odsłony trwającej kampanii mistrzostw świata. Kajto nadal będzie tworzyć załogę z Maciejem Szczepaniakiem, a ich bronią pozostanie Toyota GR Yaris Rally2.

Obsługiwany przez stajnię RaceSeven, GR Yaris Rally2 otrzymał nowe szaty. Rajdówka reprezentantów ORLEN Rally Team ubrana została w kolor srebrny, a umieszczone na całym aucie linie nawiązujące do topografii terenu dodatkowo dynamizują jego sylwetkę. Efektowny wygląd dopełniony został barwami strategicznych partnerów: ORLEN S.A., Delphi oraz ORLEN OIL.

Oficjalny debiut nowych barw Toyoty GR Yaris Rally2 załogi Kajetanowicz/Szczepaniak nastąpi przy okazji kwietniowego Rajdu Chorwacji.

Dla naszej najbardziej utytułowanej załogi będzie to trzeci występ w chorwackiej rundzie światowego czempionatu. Dwa poprzednie starty polski duet kończył na podium, w 2021 roku zwyciężając w WRC3, a dwanaście miesięcy później finiszując na drugiej pozycji w WRC2 Open. 

Autor zdjęcia: Kajto.pl

– Z dużym uśmiechem na twarzy przekazuję informację o naszym pierwszym tegorocznym występie. Pojawimy się w Rajdzie Chorwacji i cieszę się, że ponownie będziemy mogli zmierzyć się z najlepszymi na świecie. Z chorwackiej rundy WRC mam miłe wspomnienia. Dwa dotychczasowe starty zamieniliśmy w zwycięstwo i drugie miejsce. Fajnie byłoby kolejny raz stanąć na pudle, ale łatwo z pewnością nie będzie – przekazał Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

- Rajd zmienił swoją bazę, a organizatorzy przygotowali niemal całkowicie nową trasę. Ponadto od szesnastu miesięcy nie rywalizowaliśmy na asfalcie, więc musimy się solidnie przygotować. Takie wyzwania mnie jednak dodatkowo motywują i napędzają do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Rajd rozgrywany jest stosunkowo blisko naszych granic, więc liczę na doping polskich kibiców i już nie mogę się doczekać, by zaprezentować im w akcji nowe barwy naszej Toyoty - dodał Kajto.

Rajd Chorwacji odbędzie się w dniach 9-12 kwietnia. Rywalizacja rozegrana zostanie na dwudziestu asfaltowych odcinkach specjalnych o bardzo zdradliwej charakterystyce i łącznej długości 300 kilometrów. Bazą zawodów jest Automotodrom Grobnik, położony niedaleko Rijeki.

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

