Arabia Saudyjska po raz pierwszy gościła najważniejsze rajdowe rozgrywki globu. Impreza z bazą w położonej nad Morzem Czerwonym Dżuddzie oznaczała dla WRC powrót na Bliski Wschód po czternastu latach przerwy.

Ostatni dzień finałowej rundy sezonu składał się z trzech odcinków specjalnych: Thahban (dwa przejazdy) i Asfan. Ich łączny dystans to prawie 66 kilometrów, a jak pokazał dotychczasowy przebieg rajdu, stopień trudności pustynnych prób mógł w każdej chwili przyczynić się do całkowitego przewrotu klasyfikacji.

Załoga ORLEN Rally Team, która świetnie spisywała się podczas poprzednich etapów i do momentu przebicia opony długo prowadziła w WRC2 Challenger, wyruszyła na trasę jako druga w swojej kategorii, mając podium na wyciągnięcie ręki. Niestety, już po sześciu kilometrach inaugurującej dzień próby Polacy musieli się zatrzymać. Wąż doprowadzający ciecz chłodzącą, trzymany specjalną opaską, spadł z mocowania. Rozszczelnienie układu skutkowało wyciekiem oraz gwałtownym wzrostem temperatury silnika. Heroiczna naprawa na trasie sprawiła, że udało się ukończyć nie tylko ten odcinek, ale i cały rajd. Jednak postój trwał ponad kwadrans i spowodował spadek na piąte miejsce. Na choćby częściowe odrobienie strat zabrakło już dystansu.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

– Kończymy rundę w Arabii Saudyjskiej z jeszcze większą świadomością tego, że rajdy są sportem technicznym i niektóre rzeczy nie zależą od nas. Cieszę się, że my daliśmy z siebie wszystko i że tempo, które prezentowaliśmy, było co najmniej na podium. Do momentu pierwszych trudności prowadziliśmy w Challengerach i zajmowaliśmy drugie miejsce w WRC2, wygrywając wcześniej również z kierowcami fabrycznymi. Kłopoty nie omijały w zasadzie większości zawodników, jednak nasz największy problem pojawił się na pierwszym dzisiejszym odcinku specjalnym. Wąż z układu chłodzenia całkowicie spadł, zsunął się i wypłynął cały płyn chłodniczy. Można było powiedzieć, że to oznacza dla nas koniec walki, natomiast mieliśmy zapasy wody i jakoś na tych oparach dojechaliśmy do mety odcinka, wzięliśmy kolejne butelki i tak sobie poradziliśmy. Mam poparzone ręce, już z bąbli schodzi woda, natomiast wcześniej nic nie czułem, będąc pod wpływem emocji. Cieszę się, że dotarliśmy do mety – podsumował Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger z 2023 roku..

- Nigdy się nie poddajemy i tą dzisiejszą walką możemy tak naprawdę podsumować cały sezon. Tempo miejscami było naprawdę bardzo dobre, natomiast mieliśmy trochę pecha, ja również gdzieś tam na którymś rajdzie popełniłem błąd. Tak mocna stawka tego nie wybacza. Jeden czy dwa gorsze wyniki już powodują, że jesteśmy dalej w klasyfikacji. Nie zawsze można być na podium, natomiast cieszymy się z tego, że trochę „klepaliśmy”, można powiedzieć, tych chłopaków z fabryki, którzy mają praktycznie wszystko, a my jesteśmy prywatnym zespołem z dużym sercem do walki - dodał.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

Kajetanowicz i Szczepaniak mają za sobą siedem przewidzianych regulaminem WRC2 Challenger startów. Odnieśli zwycięstwo w greckim Rajdzie Akropolu, dokładając podium na Sardynii. Punkty z tych i pozostałych występów dały im szóstą pozycję w końcowej tabeli sezonu.

Rajd Arabii Saudyjskiej 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger:

1. Griazin/Aleksandrow (Skoda Fabia RS Rally2) 3:33.21,0

2. Virves/Viilo (Skoda Fabia RS Rally2) +2:25,5

3. Domínguez/Penate (Toyota GR Yaris Rally2) +14:16,3

4. Al-Kuwari/Bernacchini (Skoda Fabia RS Rally2) +17:26,9

5. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +19:36,3

6. Mauro/Pérez (Skoda Fabia RS Rally2) +30:08,3

7. Bakhashab/Moore (Toyota GR Yaris Rally2) +37:00,6

8. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +51:15,0

9. Al-Attiyah/Chehab (Ford Fiesta Rally2) +56:23,0

10. Díaz-Aboitiz/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +1:19:49,3

Informacja prasowa