Kajetanowicz i Szczepaniak wchodzą w szósty sezon współpracy na szczeblu światowego czempionatu.

Pomijając 2018 rok, każdorazowo zaliczali ustalony regulaminem, maksymalny program w kategoriach przeznaczonych dla samochodów R5/Rally2. Czterokrotnie kończyli sezon na podium, kolejno w WRC 2, dwukrotnie WRC 3 oraz jeszcze raz w WRC 2, w tym razem jedynych rozgrywkach dla aut drugiego od góry poziomu rajdowej piramidy.

W sezonie 2023 Kajetanowicz i Szczepaniak ponownie zmierzą się ze światową czołówką WRC 2. Swój program rozpoczną już w przyszłym tygodniu od Rajdu Meksyku. Duet Orlen Rally Team pojedzie dobrze sobie znaną Skodą Fabia Rally2 evo, przygotowaną przez hiszpańską stajnię RaceSeven.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny spełniają się moje sportowe marzenia - przekazał Kajetanowicz. - Mogę stanąć do rywalizacji z najlepszymi kierowcami na świecie. Niewielki, prywatny zespół podejmuje walkę z najszybszymi konkurentami, często mającymi wsparcie fabryczne.

- To dzieje się naprawdę i jest możliwe dzięki wsparciu partnerów, którzy po raz kolejny udzielili mi kredytu zaufania. Dziękuję mojemu partnerowi tytularnemu PKN Orlen za pełen profesjonalizm, zrozumienie naszych potrzeb i jasne reguły gry. Dziękuję partnerowi technicznemu Delphi Technologies oraz Pirelli, SJS, Polskiemu Związkowi Motorowemu i RallyShop.pl za kontynuowanie współpracy i tak ważną w naszych relacjach elastyczność. Mamy także na pokładzie nowych partnerów: ATC Cargo oraz marki Platinum Orlen Oil i Quazar Lotos Oil. Cieszę się, że mamy możliwość się rozwijać. Jestem przekonany, że wspólnie możemy walczyć o wysokie cele w tym sezonie.

- Już nie mogę się doczekać rywalizacji na odcinkach specjalnych. Zaczynamy niebawem - od Rajdu Meksyku. Trzymajcie za nas kciuki.

Kajetanowicz, poza planami związanymi z programem w WRC 2, przedstawił również oklejenie, pokazane na dwóch ewolucjach Skody Fabia Rally2. Bazą projektu jest kolor beżowy, a jak mówi sam kierowca postawiono w tym roku na przejrzystość i elegancję.

- Postawiliśmy na unikalny projekt, którego dodatkowym atutem jest przejrzystość i perfekcyjna ekspozycja logotypów sponsorów. To dzięki firmom i markom, które z dumą reprezentuję, mogę walczyć w mistrzostwach świata i stawiać czoła zespołom fabrycznym, a niejednokrotnie z nimi wygrywać. To dzięki partnerom możemy mierzyć wysoko i robimy to, jak zawsze w swoim stylu. Uważam, że nasz samochód jest w tym roku bardzo elegancki i wyrazisty. Oddaje charakter zespołu Orlen Rally Team: nie boimy się nowych wyzwań, jesteśmy w pełni gotowi na ten sezon!

Rajd Meksyku odbędzie się w dniach 16-19 marca. Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka będzie to drugi występ na szutrach stanu Guanajuato. W 2020 roku usterka samochodu nie pozwoliła na pozycję wyższą niż czwarta w WRC 3, a sam rajd skrócono, gdy świat zaczęła paraliżować pandemia koronawirusa.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Oklejenie na sezon 2023 1 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Oklejenie na sezon 2023 2 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Oklejenie na sezon 2023 3 / 3 Autor zdjęcia: Kajto.pl