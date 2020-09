Kajetanowicz powalczy o kolejny triumf

Tegoroczna edycja Rajdu Turcji rozegrana zostanie na dwunastu odcinkach specjalnych, podzielonych na trzy dni (piątek, sobotę i niedzielę). Blisko połowa zgłoszonych zawodników stanowi konkurencję w kategorii WRC 3, w której walczą Kajetanowicz ze Szczepaniakiem.

- Rajd Turcji jak zwykle wita nas wysokimi temperaturami i bardzo dużymi głazami na drodze, co tylko potwierdza, że jest to zdecydowanie najtrudniejsza runda w kalendarzu - powiedział Kajetan Kajetanowicz. - Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów na testach w tych warunkach, auto spisuje się bardzo dobrze i jesteśmy pozytywnie nastawieni. Po Rajdzie Estonii nie mieliśmy zbyt wiele czasu, aby przygotować się na tę rundę, ale prace rozpoczęliśmy jeszcze przed Estonią.

- Nie było czasu na odpoczynek, ale widzę też sporo plusów. Ledwo wysiadłem z samochodu i znów do niego wsiadam, więc „feeling” jest naturalny i myślę, że bardzo dobry. Mistrzostwa świata to najlepsi zawodnicy, którzy z samochodów w zasadzie nie wysiadają. Prędkość mają we krwi. Tutaj nie ma wolnych zawodników, są sami najlepsi i spośród nich zwycięży tylko jeden duet - dodał reprezentant LOTOS Rally Team.

Trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy i jego pilot rozpoczną zmagania w Turcji już w piątek (18 września), od krótkiego odcinka testowego (4,7 km), który wystartuje o godzinie 9:01 (08:01 czasu polskiego). Po południu Polacy pojadą w pierwszym odcinku specjalnym İçmeler (13,9 km), którego start organizator zaplanował na 17:08 (16:08 w Polsce), a następnie zakończą ten dzień rywalizacją na drugim oesie Gökçe (11,32 km) – jego początek o 18:21 czasu miejscowego.

Sobota (19.09) będzie najdłuższym dniem rajdu, zarówno pod względem czasu spędzonego na trasie, jak i łącznej długości odcinków specjalnych. Tego dnia organizator zaplanował trzy oesy (łącznie 107,38 km), które kierowcy pokonają dwukrotnie, w dwóch pętlach, oddzielonych przerwą serwisową. O 8:50 czasu miejscowego (7:50 w Polsce) ruszy najdłuższy tego dnia odcinek Yeşilbelde 1 (31,79 km). Następnie kierowcy ścigać będą się na Datça 1 (8,75 km) oraz Kızlan 1 (13,15 km). Druga pętla wystartuje o 14:50 czasu miejscowego i rozpocznie ją odcinek Yeşilbelde 2 (31,79 km), po którym kierowcy przejadą Datça 2 (8,75 km) oraz Kızlan 2 (13,15 km).

Na niedzielę (20.09) zaplanowano dwa odcinki specjalne, które kierowcy również pokonają dwukrotnie. Obie pętle tego dnia liczyć będą łącznie 90,4 km. O 7:30 czasu miejscowego (6:30 w Polsce) ruszy najdłuższy odcinek rajdu Turcji, Çetibeli 1 (38,15 km), a następnie kierowcy ruszą do zdecydowanie krótszej próby Marmaris 1 (7,05 km). Po przerwie serwisowej, o 11:10 czasu miejscowego rozpocznie się druga tego dnia pętla. Kierowcy ponownie ruszą trasą Çetibeli 2 (38,15 km), a zmagania zakończy Power Stage Marmaris 2 (7,05 km).

informacja prasowa