Kajetanowicz: Powinniśmy być z siebie dumni

Polacy pokazali niesamowite tempo na niezwykle trudnych odcinkach specjalnych piątej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Wygrali ze wszystkimi konkurentami w samochodach klasy Rally2, wśród których były także wszystkie załogi fabrycznej kategorii WRC 2. Dodatkowo osiągnęli najlepszy w dotychczasowej karierze wynik, zajmując sensacyjne, siódme miejsce w klasyfikacji generalnej! Przed nimi uplasowali się tylko kierowcy jadący nieporównywalnie szybszymi samochodami klasy WRC.

Rajd Turcji nie bez powodu określany jest mianem najtrudniejszej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Niezwykle wymagające i długie odcinki specjalne rozgrywane były przy wysokich temperaturach. Załogi walczyły nie tylko o czas, ale i o przetrwanie w kłębach kurzu, unoszącego się po przejeździe kamienistej trasy. Praktycznie na każdym zakręcie czyhały niespodzianki, koleiny i wielkie głazy, które skutecznie potrafiły przeszkodzić w dotarciu do mety, uszkadzając opony czy zawieszenia. To warunki, w których przede wszystkim liczy się doświadczenie i perfekcyjna strategia. Wytężona praca zespołu LOTOS Rally Team zaprocentowała. Kajetanowicz i Szczepaniak triumfowali aż na sześciu odcinkach specjalnych, kończąc na podium 11 z 12 prób. Seryjnie wygrywali również z załogami fabrycznymi, nie dając im żadnych szans.

– Zrobiliśmy to, po raz drugi wygraliśmy Rajd Turcji! Po trudnym dla nas Rajdzie Estonii trzeba było się szybko pozbierać. Rajdy to impreza dla „dużych chłopców”, nie ma czasu na sentymenty. Triumfujemy w najtrudniejszych zawodach sezonu, to wielka duma. Mimo ekstremalnie trudnych warunków wszystko działało perfekcyjnie. Cały zespół spisał się świetnie i myślę, że powinniśmy być z siebie dumni. Dziękuję też RaceSeven, który przygotowuje nam samochód i wkłada w to mnóstwo serca. Pokazaliśmy, że LOTOS Rally Team daje sobie radę w każdej sytuacji. To bardzo ważne, żeby po prostu pokonywać trudności, bez względu na to, jak duże są. Mam nadzieję, że przynosimy dumę Polakom, pokazując, że możemy walczyć i wygrywać z najlepszymi – powiedział Kajetan Kajetanowicz.

Według nieoficjalnych wyników, Kajetanowicz i Szczepaniak awansują aż o dziesięć pozycji w klasyfikacji sezonowej, na trzecie miejsce. Kolejną rundę stanowić będzie Rajd Sardynii, rozgrywany w dniach 8-11 października. W ubiegłym sezonie załoga LOTOS Rally Team zajęła tam drugie miejsce.

Rajd Turcji 2020 – wyniki kategorii WRC 3:

1.Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) 2:55:38,2 s

2.Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) +2:10,9 s

3.Avci/Vatansever (Turcja, Citroën C3 R5) +7:15,6 s

4.Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +9:27,9 s

5.Cukurova/Akcay (Turcja, Škoda Fabia R5) +12:11,9 s

6.Solans/Barreiro (Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +18:40,0 s

7.Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +21:17,0 s

8.Pedro/Baldaccini (Włochy, Ford Fiesta Rally2) +22:55,0 s

