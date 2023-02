W minionych dniach Kajetan Kajetanowicz testował Skodę Fabię Rally2 evo w okolicach swojej rodzinnej miejscowości, co było elementem przygotowań do rozpoczęcia jego sezonu. Wkrótce Kajetanowicz ponownie zasiądzie za kierownicą rajdówki.

Szybkie drogi, wysokie bandy śnieżne i opony z kolcami – to połączenie, które uwielbia każdy kierowca oraz kibic rajdowy. Szczególnie było to widać podczas tegorocznego Rajdu Szwecji, w którym średnie prędkości na odcinkach przekraczały 120 km/h. Choć na starcie w kategorii WRC 2 nie mógł pojawić się Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny mistrz Polski i tak postanowił odbyć trening w zimowych warunkach.

- Nie mogłem się doczekać, aż wsiądę za kółko. Mamy piękną zimę i opony z długim kolcem. Możemy poczuć na śniegu i lodzie przyczepność, która daje mnóstwo emocji i frajdy. Mam nadzieję, że wkrótce i dla nas rozpocznie się sezon, a te testy to świetne przygotowanie - mówił Kajetanowicz.

Zimowe testy Kajetanowicza miały też ważny wymiar symboliczny. Na samochodzie Polaka widniał napis „Every second matters”, czyli „Każda sekunda ma znaczenie” - to nawiązanie do tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii oraz gest solidarności z tymi, którzy ucierpieli w tym tragicznym zdarzeniu, a także z ratownikami, którzy dalej walczą z czasem, wydobywając spod gruzów żywych ludzi.

- Jesteśmy poruszeni tym, co wydarzyło się w Turcji i Syrii. Wiele osób straciło tam życie, ale pamiętamy też o ludziach, którzy będą teraz musieli odbudować swoje całe życie. Z tej okazji postanowiliśmy okleić nasz samochód w taki sposób, aby zwrócić na to uwagę. Myślmy o tym, rozmawiajmy i pomagajmy. Możemy ratować życie, tak jak robią to teraz bohatersko polscy ratownicy, którzy ryzykują dla innych swoje życie i zdrowie - dodał.

Wkrótce Kajetan Kajetanowicz ponownie ma zasiąść za kierownicą rajdówki podczas testów i niebawem zakomunikuje o swoich planach na sezon 2023.

informacja prasowa

Video: Kajetan Kajetanowicz przed sezonem 2023