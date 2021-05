Załoga LOTOS Rally Team rozpoczęła sobotni etap od trzeciego miejsca na dziewiątej próbie, wygrywając dwie kolejne, w tym najdłuższy w rajdzie odcinek Amarante, mierzący blisko 38 kilometrów. Polacy wyszli na prowadzenie w kategorii WRC 3 i mają ponad 13 sekund przewagi nad kolejną z załóg.

Trwa najdłuższy etap Rajdu Portugalii. Na sobotę organizatorzy przygotowali siedem odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 165 kilometrów. Pogoda nie rozpieszcza – nad trasą kłębią się deszczowe chmury, miejscami jest mgliście, mimo tego kibice tłumnie dopingują swoich idoli.

Kajetanowicz i Szczepaniak rozpoczęli od trzeciego czasu na pierwszym, dzisiejszym odcinku specjalnym, finiszując 2,7 sekundy za liderami, Rosselem i Corią. Kolejna próba to już wspaniałe tempo Polaków: pokonują o 6,7 sekundy Hellera z Martím, a francuscy liderzy tracą 12 sekund, spadając za Polaków w klasyfikacji generalnej. Najdłuższy odcinek w rajdzie to koncertowa jazda Kajetanowicza, który dokłada kolejne siedem sekund do swojej przewagi.

- To był dobry i szybki sobotni poranek. Wygraliśmy dwa odcinki specjalne i wysunęliśmy się na prowadzenie. Może przewaga nie jest zbyt duża, ale zawsze lepiej być na pierwszym miejscu. Jak zawsze zrobimy wszystko, by utrzymać naszą pozycję. Na drugą część dnia musimy odpowiednio dobrać opony. Rano trochę kombinowaliśmy, zakładając opony na krzyż, ale jak się okazało wyszło nam to na dobre. Rajd jest jeszcze długi, przed nami druga pętla, która na pewno będzie bardzo wymagająca. Na drodze pojawi się jeszcze więcej kolein i przeszkód, a to może jeszcze zwiększyć przypadkowość. Nam pozostaje utrzymać w pełni koncentrację i do końca rajdu pozostać na drodze, bo będzie to kluczowe dla dobrego wyniku - powiedział Kajetanowicz.

Po serwisie zawodnicy pokonają ponownie próby Vieira do Minho (20,64 km), Cabeceiras de Basto (22,37 km) i Amarante (37,92 km), po czym udadzą się na wieczorny, miejski odcinek Porto–Foz (3,30 km). Mieszanka tych odcinków daje nam najdłuższy, bo liczący aż 165,16 km etap rajdu.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Pirelli, SJS Driving Experience oraz Grupa Sikora.

Rajd Portugalii 2021, nieoficjalne wyniki WRC 3 po OS 11:

Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) 2:22:23,1 s

Rossel/Coria (Francja, Citroën C3 Rally2) +13,4 s

Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +49,3 s

Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 Rally2) +49,8 s

Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Citroën C3 Rally2) +2:08,8 s

Araújo/Ramalho (Portugalia, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:47,1 s

McErlean/Williams (Irlandia/Wielka Brytania, Hyundai i20 R5) +3:03,9 s

Zaldivar/del Barrio (Paragwaj/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +3:06,0 s

Magalhães/Magalhães (Portugalia, Hyundai i20 R5) +5:01,2 s

Neto/Hugo (Portugalia, Škoda Fabia R5) +9:13,1 s

informacja prasowa