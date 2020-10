Kajetanowicz: To był świetny rajd

Rajd Sardynii stanowił szóstą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata. Zawody rozgrywane były o kilka miesięcy później, niż zazwyczaj, co znacznie zmieniło warunki na trasie. Najlepsze załogi świata rywalizowały na szesnastu odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 240 kilometrów.

Od samego początku Kajetanowicz narzucił bardzo dobre tempo. Już podczas drugiego etapu awansował na pozycję wicelidera i z zamiarem walki przystąpił do niedzielnych odcinków specjalnych. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka ustronianin od początku pokazał pazur, konsekwentnie zbliżając się do lidera. Wygrał z nim obie próby pierwszej pętli, redukując stratę do pięciu sekund. Polak podjął rękawicę na finałowej pętli, niestety przebicie opony poskutkowało stratą nie do odrobienia.

– To był świetny rajd, walczyliśmy do samego końca. Byliśmy bardzo blisko wygranej, nawet przez chwilę tylko o jedną dziesiątą sekundy, ale niestety na przedostatnim odcinku przebiliśmy oponę i musieliśmy się pogodzić z drugim miejscem. Pomimo tego było fantastycznie. Kolejny rajd potrafiliśmy pojechać z gazem w podłodze, nie patrząc na trudności. Mieliśmy perfekcyjnie przygotowany samochód. Bardzo dziękuję całemu zespołowi LOTOS Rally Team, który ponownie stanął na wysokości zadania. Dziękuję też wszystkim naszym kibicom, dla których bardzo chcieliśmy tutaj wygrać. Już nie mogę się doczekać kolejnego rajdu, ale najpierw powrót do domu, do rodziny, której chciałbym zadedykować ten występ! – podsumował start Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Do końca sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata pozostały dwie rundy. W dniach 19-22 listopada rozegrany zostanie belgijski Rajd Ypres, natomiast na pierwszy weekend grudnia zaplanowano włoski Rajd Monza (4-6.12). Po Rajdzie Sardynii Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są na trzecim miejscu w kategorii WRC 3.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Driving Experience oraz Pirelli.

Rajd Sardynii 2020, wyniki kategorii WRC 3:

1. Huttunen/Lukka (Finlandia, Hyundai i20 R5) 2:50:19,2 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +1:21,2 s

3. Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) +2:07,5 s

4. Scandola/D'Amore (Włochy, Hyundai i20 R5) +5:45,3 s

5. Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +9:36,3 s

6. Solberg/Johnston (Szwecja/Irlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +10:15,0 s

7. Battistolli/Scattolin (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +15:07,5 s

8. Cobbe/Turco (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +47:49,3 s

9. Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 R5) +51:03,1 s

10. Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +45:26,7 s

informacja prasowa