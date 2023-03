Rajd Meksyku stanowił trzecią rundę Rajdowych Mistrzostw Świata. Tutaj swój sezon rozpoczęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Zawodnicy rywalizujący w kategorii WRC 2 mogą w ciągu roku pojechać maksymalnie siedem rund, w których zbierają punkty do końcowej klasyfikacji.

Polacy jako pierwszy rajd wytypowali właśnie Meksyk, gdzie jechali już trzy lata temu. Po ukończeniu 18 odcinków specjalnych (5 zostało odwołanych), reprezentanci Orlen Rally Team uplasowali się na czwartym miejscu w swojej kategorii, finiszując jako pierwszy zespół niefabryczny. Tym samym wygrali klasyfikację WRC2 Challenger!

- Rozpoczynamy sezon od pierwszego miejsca w klasyfikacji Challenger, czyli wśród niefabrycznych załóg, i czwartego miejsca w WRC2, choć tutaj liczyłem na trochę więcej i że nawiążemy bliższą walkę. Może uda się to zrobić na następnym rajdzie - powiedział Kajetanowicz. - Znacie mnie i wiecie, że będę próbował.

- Wiem, co poprawić i jakie są nasze ograniczenia. Muszę kalkulować, ile jestem w stanie zaryzykować, bo walka z fabrycznymi kierowcami to trochę jak walka Dawida z Goliatem - dodał. - Cały zespół Orlen Rally Team pracował jednak bardzo dobrze i wyjeżdżamy z uśmiechami na twarzach. To dobre rozpoczęcie sezonu.

- Dziękuję wam wszystkim za to, że trzymaliście za nas kciuki, że nas wspieraliście. Czasami trzeba było wstać bardzo wcześnie albo kłaść się prawie nad ranem, żeby dopingować nas na odcinkach specjalnych. Wracamy do domów, ale oczywiście już zaczynam przygotowania do kolejnej rundy - podsumował.

Video: Kajetan Kajetanowicz po Rajdzie Meksyku 2023

