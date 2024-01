Załoga ORLEN Rally Team zakończyła 2023 rok z tytułem mistrzów świata na koncie. Był to najlepszy dla Kajetanowicza sezon startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata, które od pięciu lat z rzędu kończy na podium. W minionym roku wspiął się na szczyt klasyfikacji WRC 2 Challenger, po drodze wygrywając w Meksyku, na Sardynii i w Kenii, ogółem kończąc na podium sześć z siedmiu rajdów. Kajetanowicz nie zdradza jeszcze planów na ten sezon, ale zapewnia, że finalizuje umowy sponsorskie.

Tymczasem nie robi przerwy w treningach wydolnościowych, ani też w testowaniu za kierownicą swojego Subaru, którym zdobył trzy z czterech tytułów mistrza Polski. W ostatnich dniach ustronianin trenował na zamkniętych, oblodzonych drogach miejscowości Podolany w województwie małopolskim.

Kajetanowicz uwielbia testować na śliskiej, ośnieżonej nawierzchni, dlatego co roku, gdy zima jest w natarciu, możemy obserwować jego treningi. Trzykrotny mistrz Europy przyznaje, że jazda po śniegu daje mu wiele radości, ale też cennego doświadczenia, którego nigdy za wiele.

Prowadzenie auta w obecnie panującej, zimowej aurze jest wymagające, zwłaszcza dla mniej doświadczonych kierowców. Kajetanowicz apeluje do wszystkich o rozważną i dostosowaną do warunków i własnych umiejętności jazdę. Rajdowy mistrz przypomina, że jazda w ruchu ulicznym to nie miejsce na eksperymenty. Każdy kierowca powinien wiedzieć, jak prowadzić zimą, aby nie dopuścić do utraty przyczepności. Jednocześnie nieoceniona jest zdolność do zapanowania nad samochodem, który wpada w poślizg – i to nie tylko w teorii.

Najlepszym miejscem do praktyki są szkoły doskonalenia techniki jazdy, które umożliwiają naukę w bezpiecznych warunkach, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a takim od wielu lat jest również sam Kajetanowicz.

- Zima nie odpuszcza, uwielbiam takie warunki. Lubię trenować na śliskiej nawierzchni - powiedział Kajetanowicz. - Testowaliśmy na zamkniętej drodze, to ważny element przygotowań do wkrótce rozpoczynającego się sezonu. Jestem na etapie dopinania umów z moimi partnerami, ale nie odpuszczam w przygotowaniach. Codziennie odbywam treningi wydolnościowe i koordynacyjne, a dziś akurat testujemy na śniegu. Biało jest również na niektórych drogach w normalnych ruchu, więc musimy zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków, ale także do własnych umiejętności.

- Można śmiało skorzystać z usług szkół doskonalenia techniki jazdy. Sam kiedyś brałem udział w takich szkoleniach jako uczeń, później jako instruktor. Wiem, ile dzięki nim możemy zyskać, a także ochronić zdrowie i życie, nie tylko nasze, ale także naszych bliskich i innych użytkowników dróg. Miejmy pokorę i bądźmy ostrożni na drogach – apeluje Kajto.

