Kajetanowicz tuż za podium

Decydowały głosy kibiców. Statuetkę Kajetanowiczowi wręczył Maciej Wisławski. Czołową trójkę plebiscytu utworzyli: Robert Lewandowski (piłka nożna), Iga Świątek (tenis) oraz Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne).

- Jest to wielkie wyróżnienie i tak naprawdę marzyłem, aby być w pierwszej dziesiątce - powiedział popularny Kajto w rozmowie z Polsat Sport.

- Oznaczałoby to sukces dla każdego miłośnika samochodów, nie tylko rajdów samochodowych. Sporty samochodowe po wielu latach nieobecności wróciły do pierwszej dziesiątki plebiscytu. Jestem z tego bardzo dumny. To było moim celem i marzeniem, a widzowie i czytelnicy mi to dali.

Kajetanowicz jest czwartym przedstawicielem rajdów samochodowych, który znalazł się w czołowej dziesiątce plebiscytu. Sobiesław Zasada był najlepszym sportowcem Polski w 1967 roku, a w dziesiątce był łącznie pięć razy (również w 1966, 1968, 1971 i 1978 roku). Krzysztof Hołowczyc uplasował się na siódmym miejscu w 1997 roku. Z kolei Robert Kubica za osiągnięcia w rajdach został doceniony szóstym miejscem w 2013 roku.

W sezonie 2020 Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak walczyli na trasach światowego czempionatu w kategorii WRC 3. W końcowej klasyfikacji znaleźli się na trzecim miejscu, wygrywając po drodze Rajd Turcji.