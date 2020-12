Włoskie zawody rozpoczęła próba Sottozero The Monza Legacy o długości 4,3 km. Był to najkrótszy odcinek w rajdzie, na rozgrzewkę przed liczącymi blisko 70 kilometrów próbami zaplanowanymi na piątek. Kajetanowicz i Szczepaniak wykręcili na nim szósty czas w kategorii WRC 3, jednak różnice pomiędzy zawodnikami wynoszą tylko sekundy. Polacy mają dobrą pozycję startową do ataku w jutrzejszym etapie.

- Za nami pierwszy odcinek specjalny Rajdu Monza. Był krótki, ale na takich próbach jeden źle pokonany zakręt może oznaczać duże straty. Nam udało się dobrze pojechać, choć był to pierwszy asfaltowy odcinek w tym samochodzie. To będzie bardzo wymagająca runda mistrzostw. Mamy tutaj nie tylko asfalt, ale też sporo szutru i błota, co na torze wyścigowym zwykle się nie zdarza. W sobotę przeniesiemy się na odcinki rozlokowane w Alpach, które pną się na wysokość ponad 1300 metrów nad poziomem morza. W górnych partiach może być sporo śniegu. Będziemy mieli zatem wszystkie możliwe warunki. Walka zapowiada się naprawdę ciekawie i dlatego cieszę się, że mogę tutaj być – mówił po pierwszej próbie Kajetan Kajetanowicz.

W piątek zawodnicy zmierzą się z odcinkami rozgrywanymi również na torze Formuły 1. Będą to OS 2/3 Scorpion (13,43 km, godz. 7:58 i 10:08) i OS 4/5 Cinturato (16,22 km, godz. 12:38 i 15:08). Piątkową jazdę zakończy rozgrywany po zmroku OS 6 PZero Grand Prix (10,31 km, godz. 17:38). Kolejne dwa etapy zaplanowano na sobotę i niedzielę.

informacja prasowa

Rally Monza Monza 2020 - nieoficjalna klasyfikacja WRC 3 po OS 1:

1. Huttunen / Lukka (Finlandia, Hyundai i20 R5) 3:37,3 s

2. Mikkelsen / Jæger (Norwegia, Škoda Fabia Rally2 evo) +0,7 s

3. Solberg / Johnston (Szwecja/Irlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +1,6 s

4. Rossel / Fulcrand (Francja, Citroën C3 R5) +2,4 s

5. Scandola / D'Amore (Włochy, Hyundai i20 R5) +2,8 s

6. Kajetanowicz / Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +3,0 s

7. Lindholm / Korhonen (Findlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +3,4 s

8. Bulacia Wilkinson / Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) +6,4 s

9. Munster / Louka (Luksemburg/Belgia, Hyundai i20 R5) +6,4 s

10. McErlean / Williams (Irlandia/Wielka Brytania, Hyundai i20 R5) +10,1 s