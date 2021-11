Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak pokazali świetne tempo podczas finału WRC 2021.

Kwestia końcowego sukcesu ważyła się do ostatnich metrów, ostatniego odcinka specjalnego Rajdu Monzy. Ostatecznie lepiej od Polaków, zajmując drugie miejsce w WRC 3, spisali się Yohan Rossel i Jacques-Julien Renucci. Dzięki temu wynikowi to Rossel sięgnął po tytuł.

Kajetan Kajetanowicz został wicemistrzem WRC 3 w sezonie 2021. Natomiast Maciej Szczepaniak już przed tymi zawodami był pewny końcowego triumfu w klasyfikacji pilotów.

W rajdzie, w kategorii WRC 3, domowe zwycięstwo odnieśli Andrea Crugnola i Pietro Ometto. Yohan Rossel i Jacques-Julien Renucci wygrali Power Stage, a wynik ten pozwolił awansować im na drugie miejsce. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak ostatecznie finiszowali na trzeciej pozycji. Reprezentanci Lotos Rally Team byli 3,1s za Francuzami, 7,1s za najszybszą załogą

W drodze po tegoroczny sukces Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak odnieśli trzy zwycięstwa - w Chorwacji, Portugalii oraz w Grecji. W sumie na podium gościli sześć razy, na jego drugim stopniu stawali w Estonii, Katalonii oraz we Włoszech.

- Tytuł Mistrza Świata jest dla mnie zwieńczeniem 26 lat pasji, pracy i genialnych wspomnień. Rajdy to sport zespołowy bardziej niż wielu się wydaje. Dziś chciałbym podziękować Kajetanowi Kajetanowiczowi za to, że razem przeżyliśmy ten wspaniały sezon. Wiem, że daliśmy z siebie wszystko i bez Ciebie to by się nie wydarzyło - napisał Maciej Szczepaniak.

