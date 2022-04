Dla duetu Lotos Rally Team to piąty wspólny sezon w światowym czempionacie. Do tegorocznej kampanii Kajetanowicz przystępuje jako drugi kierowca WRC 3 minionej rywalizacji. Oddzielna tabela dla pilotów - i roszady na prawym fotelu u głównego rywala - spowodowała, że Szczepaniak mógł się cieszyć z tytułu.

Przez kilka ostatnich sezonów w mistrzostwach świata były dwie kategorie dla załóg dysponujących autami R5/Rally2. FIA oraz promotor rozgrywek postanowili jednak połączyć je ponownie w jedną - WRC 2.

Kajetanowicz i Szczepaniak mają w programie siedem występów. Nadal współpracować będą z hiszpańską stajnią RaceSeven. Pozostaną również wierni Skodzie Fabia Rally2 evo, choć ta otrzyma na ten rok zupełnie inne kolory. Wybór padł na połączenie chromu i czerni.

- Zaczynam mój piąty sezon rajdowych mistrzostw świata, a cieszę się i czuję tak jak cztery lata temu, gdy byliśmy na początku tej drogi - przekazał popularny Kajto. - W zeszłym roku daliśmy z siebie wszystko, zaliczając najlepszy sezon w WRC, w tym musimy dać z siebie jeszcze więcej i razem z moim zespołem jesteśmy na to gotowi. Poprzeczka będzie ustawiona naprawdę wysoko, a walka z kierowcami fabrycznymi będzie prawdziwym wyzwaniem.

Pierwszym startem będzie Rajd Chorwacji. Kajetanowicz i Szczepaniak wiedzą jak szybko jeździć po tamtejszych asfaltach. Rok temu w okolicach Zagrzebia byli najszybsi w swojej kategorii. Dwa tygodnie temu treningowo wystąpili w Quattro River Rally i mieli okazję się przekonać, że nawet w suchych warunkach wąskie, ale w większości szybkie trasy, nie wybaczają błędów.

- Zaczynamy od Rajdu Chorwacji, który rok temu wygraliśmy i choć już niebawem zaczniemy pisać zupełnie nową historię, to jestem pełen optymizmu i wiem, że damy radę. Przyczepność na tutejszych, śliskich asfaltach zmienia się niemal na każdym zakręcie, ale dlatego byliśmy tutaj kilka tygodni temu, by teraz to zaprocentowało. Trzymajcie kciuki, bo wasze wsparcie będzie jak zawsze bezcenne!

Rajd Chorwacji odbędzie się w dniach 21-24 kwietnia.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 2 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 2 Autor zdjęcia: Kajto.pl