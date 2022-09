Kalendarz WRC 2023 nabiera kształtów

WRC zamierza rozszerzyć przyszłoroczny harmonogram do czternastu rajdów, z zamiarem lepszego zrównoważenia rund europejskich i wyjazdowych, nadając mu bardziej światowy charakter, jak to miało miejsce przed pandemią Covid-19.

Wiadomo, że mimo usilnych starań, nie uda się powrót do Wielkiej Brytanii. WRC ściśle współpracowało z promotorem Rally Northern Ireland i biznesmenem Bobby Willisem przez ostatnie dwa lata, aby przekształcić ich propozycję w rzeczywistość. Mieli zarezerwowany slot już w kalendarzu 2022, ale wysiłki wszystkich stron spełzły na niczym, po tym, jak nie udało się zawrzeć w wyznaczonym terminie umowy dotyczącej wsparcia finansowego ze strony rządu Irlandii Północnej.

W czerwcu Simon Larkin, dyrektor ds. wydarzeń w WRC Promoter przyznał, że szanse na organizację tej imprezy w sezonie 2023 również są nikłe, a w ostatnich dniach potwierdził, że na pewno nie trafi do przyszłorocznej kampanii.

- W 2023 roku nie będzie brytyjskiej rundy mistrzostw - przekazał Larkin w rozmowie udzielonej dla motorsport.com. - Oczywiście jest to dla nas bardzo ważny rynek. Bobby Willis włożył duży wysiłek w zaplanowanie tego bardzo ekscytującego wydarzenia w Irlandii Północnej. Jest ono dla nas bardzo atrakcyjne i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc mu w urzeczywistnieniu tego projektu.

Jeśli chodzi o rundy europejskie, spodziewany jest powrót Rajdu Niemiec, który od czasu debiutu w mistrzostwach świata w 2002 roku miał stałe miejsce w kalendarzu do sezonu 2019.

Larkin nie ukrywa, że „mają znacznie więcej opcji niż dostępnych slotów” w kontekście realizacji założenia, jakim jest osiem imprez w Europie, ale przy możliwym wskazaniu, że Belgia oraz Estonia pożegnają się z WRC.

Zapytany o przyszłość Ypres Rally Belgium, odpowiedział: - Zamierzamy utrzymać go w rodzinie naszych mistrzostw. Chcielibyśmy mieć go w Rajdowych Mistrzostwach Europy, a od czasu do czasu mógłby pojawiać się w WRC.

Czytaj również: WRC zmierza na Bliski Wschód

W temacie spodziewanej rundy na Bliskim Wschodzie, nie jest jasne, w którym kraju zostanie rozegrana, choć ostatnio najczęściej wskazuje się na Arabię Saudyjską.

W czerwcu RallyMex, firma organizująca Rajd Meksyku, poinformowała, że WRC powróci do tego kraju w stanie Guanajuato, ze wskazaniem na marcową datę. Kenia ma umowę do 2026 roku, a promotorzy z Nowej Zelandii i Japonii pracują nad przedłużeniem kontraktów na sezon 2023.

- Jeśli wypalą wszystkie nasze plany, będziemy bardzo zadowoleni z tego kalendarza - podkreślił Larkin. - Uważamy, że jest to możliwie najlepszy harmonogram w kontekście interesów zespołów i sportu. Wracamy do właściwego statusu mistrzostw świata, z najmocniejszymi imprezami, jakie możemy mieć.

- Rozmawiamy z ekipami w aspekcie logistyki, ponieważ naszą ambicją jest większa liczba wydarzeń i częstsze wyjazdy poza Europę - dodał. - Jesteśmy świadomi trudności z transportem, szczególnie z tym morskim. Zachowujemy wyrozumiałość w tej kwestii i prowadzimy konsultacje.

Sezon 2023 ruszy od Rajdu Monte Carlo, zaplanowanego w dniach 16-22 stycznia.

Czytaj również: Monte Carlo już przedstawione

Video: Zapowiedź Rajdu Akropolu