Kalendarz WRC będzie później

Rada Światowa obradowała zdalnie pod przewodnictwem Jeana Todta i wiceprezydenta FIA ds. sportu, Grahama Stokera.

Zatwierdzono zmiany w regulaminie sportowym F1, spowodowane pandemią COVID-19. Członkowie ZSS mogą pracować zdalnie, jeżeli będzie tego wymagała wyjątkowa sytuacja. Podczas weekendów Grand Prix nocna przerwa w pracy dla członków zespołów może zostać zmieniona, gdyż warunki pracy będą wymagały dystansowania społecznego.

Wprowadzono korekty dotyczące przydziału opon, aby zapewnić FIA i Pirelli większą elastyczność operacyjną. Na polach startowych obowiązywał będzie limit personelu teamów. Regulamin obejmie poprawki dotyczące procedur wyścigowych (start, wznowienie wyścigu itd.). Ceremonia podium zostanie dostosowana do ograniczeń związanych z COVID-19.

Rada Światowa zatwierdziła poprawki i uściślenia w regulaminie technicznym F1, obejmujące sezony 2020 i 2021. Podano terminy pierwszych ośmiu rund w kalendarzu tegorocznych mistrzostw świata - do 6 września.

Aby ograniczyć koszty, wprowadzono zmiany w regulaminie sportowym WRC przed wznowieniem sezonu 2020. Jeżeli liczba rund spadnie do ośmiu lub mniej, teamy WRC mogą wykorzystać tylko dwa - a nie trzy silniki na samochód. Limit testów dla fabrycznych kierowców WRC przed europejskimi rundami wynosi jeden dzień.

Zatwierdzono pierwsze dziewięć rund w kalendarzu WRC 2021 - bez podania terminów. Będą to Monte Carlo, Finlandia, Portugalia, Szwecja, Kenia, Hiszpania, Włochy, Japonia i Australia. Rajd Monte Carlo znajdzie się w kalendarzu pod warunkiem podpisania kontraktu z promotorem. Rajd Australii będzie miał tego samego organizatora co do tej pory, ale inną lokalizację.