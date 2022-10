Esapekka Lappi wskazał, że sukces Kalle Rovanpery w mistrzostwach świata stanowi ważny moment dla rajdów, w kontekście budowania popularności tej dyscypliny. Wierzy, że przełoży się to na większe zainteresowanie WRC, podobnie jak w przypadku Maxa Verstappena i jego poczynań w Formule 1.

Lappi, który w tym roku dzielił trzeciego GR Yarisa Rally1 z Sebastienem Ogierem, obserwował, jak Rovanpera dominuje w mistrzostwach świata, wygrywając sześć rund, przy czym w pięciu z nich triumfował mimo otwierania trasy podczas pierwszego etapu.

Spoglądając na przebieg tegorocznej kampanii Lappi przyznał, że większość kierowców z tegorocznej stawki była zaskoczona występami Rovanpery.

- Nie tylko kibice i widzowie uważali, że jest niesamowity. Tak samo postrzegała go większość zawodników - powiedział Lappi.

- Jest normalnym gościem, jeśli chodzi o życie poza rajdowe. Trudno jest właściwie zrozumieć, dlaczego jest tak dobry - zastanawiał się Fin. - Z tego co widziałem, przez większość czasu jest zrelaksowany, niczym się nie przejmuje. Wsiada do samochodu i po prostu jedzie, a wtedy rzecz jasna jest już skoncentrowany w stu procentach.

- To co łączy Kalle i Loeba, to że jeżdżą jak maszyny - uznał.

Zapytany o znaczenie faktu, że jego rodak został najmłodszym mistrzem świata, w wieku 22 lat i jednego dnia, Fin zgadza się, że jest to kamień milowy jakiego potrzebowało WRC. Wskazuje też, że w Rajdowych Mistrzostwach Świata wymagany był bohater na miarę Verstappena w Formule 1. Wierzy, że to właśnie Rovanpera wypełni tę pustkę.

- To ważny i dobry moment dla sportu. Seria pożądała takiego rozstrzygnięcia - dodał. - WRC potrzebuje bohaterów takich jak Max Verstappen i miejmy nadzieję, że to się właśnie udało.

- Sukces ten nie jest niespodzianką. Od kilku lat wiedziałem, że prędzej czy później mu się uda - podkreślił. - Jakieś dziesięć lat temu wsiadł do mojej Fiesty S2000 i chciałem go uczyć. Jednak moje rady były niepotrzebne, wtedy od razu powiedziałem do mojej żony, że to „pie*****y talent” i nie myliłem się.

Niezliczone gratulacje dla Rovanpery

Sukces Rovanpery oczywiście nie umknął jego rywalom. Wielu z nich wyraziło uznanie dla wyniku 22-latka pilotowanego przez Jonne Halttunena.

- Ogromne gratulacje dla Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena - czytamy w tweecie reprezentanta Hyundai Motorsport, Thierry’ego Neuville'a. - Miał mocny sezon. To jest w pełni zasłużone.

Oliver Solberg, 21-latek również jeżdżący w barwach Hyundaia, dodał: - Ogromne gratulacje dla najnowszego mistrza WRC Kalle Rovanpery. Jest najmłodszym w historii, w pełni na to zasłużył. Ty i Jonne Halttunen byliście niesamowici. Stanowicie świetną inspirację. Jesteśmy przyjaciółmi od lat i bardzo cieszę się z twojego rezultatu.

