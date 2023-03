Kalle Rovanpera jest umiarkowanie zadowolony ze startu w Rajdzie Meksyku, ale wskazuje, że czwarte miejsce które zajął z Jonne Halttunenem było najlepszym możliwym wynikiem w pierwszej szutrowej imprezie w tym roku.

Reprezentanci Toyoty oprócz punktów za czwartą lokatę zgarnęli też dodatkowe dwa oczka na Power Stage zamykającym trzecią rundę WRC 2023.

- W zasadzie nie mieliśmy większych oczekiwań niż czwarte miejsce. Tutaj ciężko jest dostać się na podium, jeśli trzeba czyścić trasę - mówił Rovanpera, który przystępował do rajdu jako wicelider mistrzostw, a i tak musiał odkurzać meksykańskie szutry na pierwszym etapie po awarii samochodu rozstawionego przed nim Tanaka.

- Generalnie to nie był dla nas łatwy weekend - kontynuował. - Przegraliśmy już w piątek, a przez resztę zawodów byliśmy trochę poza walką o czołowe lokaty.

Power Stage nie poszedł po myśli 22-latka. Wyjeżdżając zbyt szeroko w jednym z zakrętów urwał tylne skrzydło w GR Yarisie Rally1.

- Miałem nadzieję, że zdobędziemy trochę więcej punktów na Power Stage. Cisnęliśmy naprawdę mocno i próbowaliśmy wszystkiego co mogliśmy. Niestety urwaliśmy skrzydło po wyjechaniu zbyt szeroko w jednym łuku. Potem już nie mogłem narzucić mocnego tempa ze względu na brak siły docisku - przekazał. - Mimo to udało nam się zająć czwarte miejsce, co dało nam kilka przyzwoitych punktów.

Następną rundą WRC 2023 będzie asfaltowy Rajd Chorwacji, w dniach 20-23 kwietnia.

- W kolejnym rajdzie postaramy się o lepsze tempo - mówił Fin dla Rallit.fi. - Chorwacja powinna być dla nas korzystniejsza. Pozycja startowa nie ma tam takiego znaczenia. Mamy nadzieję na zaliczenie dobrych zawodów.

Rovanpera i Halttunen zajmują trzecie miejsce w klasyfikacjach indywidualnych sezonu (42 pkt.). Prowadzą ich koledzy Ogier i Landais (50 pkt.), zwycięzcy Rajdu Meksyku. Na drugiej lokacie są reprezentanci Hyundaia - Neuville i Wydaeghe (48 pkt.).

