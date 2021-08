Kemmelberg to najdłuższy odcinek piątkowej części Ypres Rally. Załogi mają do pokonania 23,6 km. Na potrzeby rundy WRC połączono dwie próby znane z minionych edycji belgijskiej imprezy. Początek oesu to dość szybka i szeroka droga, która w drugiej części staje się węższa i usiana skrzyżowaniami, wracając tym samym do typowego charakteru trasy ósmej rundy sezonu.

Drugi oesowy triumf zaliczyli Breen i Nagle. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili 0,9 s. Elfyn Evans i Scott Martin weszli do trójki [+6,2 s].

- Nie spodziewałem się, że będzie tu tak dobrze. Starałem się jechać bardzo czysto - mówił Breen.

- Koledzy jadą nieźle. Nie był to idealny oes, ale utrzymałem swój rytm - meldował Neuville.

- Nie czułem się tutaj komfortowo. Chcielibyśmy być w walce - przekazał Evans.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen uplasowali się tuż za podium [+8,3 s]. Po świetnym początku tempo stracili Ott Tanak i Martin Jarveoja [+9,6 s]. Kierowca przekonuje, że wszystko jest w porządku. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia kilka ostatnich kilometrów pokonali na kapciu, a strata wyniosła 12,2 s.

- Nie wiem, co zmienić, by dogonić Neuville’a. Jesteśmy na granicy przyczepności. Nie jestem zadowolony z tego oesu - przyznał Rovanpera.

- Bardzo ślisko, ale czysty przejazd - krótko komentował Tanak.

- Niezbyt długo [jechaliśmy na kapciu]. Ze 2 km kilometry. Loteria... Wiedzieliśmy, że mamy opony, które nie są wystarczające na WRC - krytykował Ogier.

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul rolowali Fiestą WRC na szybkim fragmencie próby, niedaleko mety.

Gus Greensmith i Chris Patterson [+12,6 s] pokonali Takamoto Katsutę i Keatona Williamsa o 3,2 s. Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette [+36,5 s] zwolnili przy rozbitym Fordzie Adriena Fourmaux.

- Dokonaliśmy kilku zmian i samochód jest łatwiejszy w prowadzeniu. Oddaję trochę sekund przez zawahania. Trzeba nad tym popracować - przyznał Greensmith.

- Dobór opon nie jest problemem. Moje wyczucie nie jest idealne. W niektórych miejscach obawiam się o przyczepność - tłumaczył Katsuta.

- Kazali mi się zatrzymać, ponieważ Adrien się rozbił. Myślę, że oddadzą nam czas - mówił Loubet.

Przewaga Breena nad Neuvillem wzrosła do 1,6 s. Evans zbliżył się do Tanaka [+16,7 s] na 0,4 s.

W WRC 2 ponownie najszybsi byli Teemu Suninen i Mikko Markkula - liderzy po OS3. Przygodę zaliczyli Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Z rowu pomogli im się wydostać kibice.