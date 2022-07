Sprawa dotyczy wczorajszego fragmentu przejazdu z mety superoesu do parku zamkniętego. Według książki drogowej wspomniana część sekcji dojazdowej oznaczona była jako HEV zone, czyli strefa, w której rajdówki muszą jechać jedynie z napędem elektrycznym.

Załoga Hyundaia oznaczonego numerem 8 włączyła tryb elektryczny dopiero po zameldowaniu się w punkcie TC1A, czyli wjeździe do parku zamkniętego, łamiąc tym samym odpowiednie paragrafy regulaminu sportowego WRC oraz regulaminu uzupełniającego Rajdu Estonii.

Menedżer zespołu wezwany przez ZSS powiedział, że pilot - Martin Jarveoja miał obawy, by w określonym książką drogową miejscu włączyć tryb elektryczny, ponieważ tuż po wyjeździe z punktu mycia samochodów znajdowało się duże wzniesienie. Jarveoja nie poinformował o tym menedżera.

Sędziowie orzekli, że zespół nie zgłosił w tej sprawie żadnej usterki, a inżynierowie z Compact Dynamics - dostawcy zestawów hybrydowych - również takowej nie stwierdzili.

Załodze Tanak-Jarveoja doliczono 10 s do łącznego czasu. Estończycy spadli przez to na trzecie miejsce w aktualnej klasyfikacji. Do liderów: Elfyna Evansa i Scotta Martina tracą 22,5 s.

