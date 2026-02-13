Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Szwecji

Katsuta przyspieszył

Rozpoczęła się druga pętla piątkowej części Rajdu Szwecji. Po piątym odcinku specjalnym nie doszło do zmiany liderów.

Piotr Furman
Edytowano:
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Popołudnie piątkowego – najdłuższego pod względem kilometrów – etapu drugiej rundy sezonu WRC 2025 otworzył powtórny przejazd próby Bygdsiljum. Charakter oesu zmienia się wraz z przejechanym dystansem, który mierzy blisko 30 km. Początek jest bardzo szybki, następnie pojawa się więcej technicznych sekcji.

Po obiadowej przerwie najlepiej spisali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Załoga Toyoty wykorzystała dalszą pozycję na drodze i zapisała na swoje konto pierwsze tego dnia oesowe zwycięstwo. Najbliżej japońsko-brytyjskiego duetu byli Sami Pajari i Marko Salminen [+3,7 s] oraz Esapekka Lappi i Janne Ferm [+8,1 s].

- Wiedzieliśmy, że ten odcinek będzie trudny dla jadących z przodu. W niektórych miejscach było podstępnie – mówił Katsuta.

- Pod koniec nie byłem w stanie skręcić samochodem i straciliśmy kilka sekund – meldował Pajari.

- Podczas drugiego przejazdu lepiej jechać trochę dalej, co widać po czasie – podsumował Lappi.

Tuż za oesowym podium znaleźli się Elfyn Evans i Scott Martin [+8,9 s]. Pierwszą piątkę zamknęli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+13,6 s], a drugą otworzyli Jon Armstrong i Shane Byrne [+16,2 s]. Siódmi byli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria, którzy o 1,6 s wyprzedzili będących na dopiero ósmej pozycji Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona [+19,5 s].

- Jest dużo luźnego śniegu i to jest dość niepokojące – mówił Evans.

- Jesteśmy na mecie, ale ten oes to było duże wyzwanie – dodał Neuville.

- Straciliśmy interkom po dwóch hopach. Potem do mety włączał się i wyłączał – przekazał Armstrong.

- Powinniśmy mieć lepszy czas, ale mieliśmy klika momentów na początku – skomentował Fourmaux.

- Próbowałem przejechać czysto tę próbę, ale momentami nie widziałem linii przejazdu – mówił Solberg.

Czołową dziesiątkę zamknęli Josh McErlean i Eoin Treacy [+32,1 s] oraz najszybsi w WRC2, Teemu Suninen Jani Hussi [+54,2 s].

M-Sport wycofał z piątkowej rywalizacji załogę Martins Sesks i Renars Francis.

Po OS5 na czele w dalszym ciągu znajduje się Evans, ale jego przewaga nad Katsutą wynosi 5,6 s. Trzecie miejsce utrzymuje Pajari [+18,1 s], który ma 16 s przewagi nad Lappim. Piąty jest Fourmaux [+45,4 s]. Dopiero szóste miejsce zajmuje Solberg [+46,9 s].

W WRC2 ciosy między sobą wymieniają fińskie załogi. Oes wygrali Teemu Suninen i Janni Hussi i zajmują drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji tej kategorii. Prowadzenie utrzymują Roope Korhonen i Anssi Viinikka. 

Michał Sołowow i Maciej Baran wykręcili na OS5 dziesiąty czas w WRC2 i awansowali na 11. miejsce w klasyfikacji samochodów Rally2.

więcej wkrótce...

Poprzedni artykuł Atak Solberga

