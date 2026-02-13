Katsuta przyspieszył
Rozpoczęła się druga pętla piątkowej części Rajdu Szwecji. Po piątym odcinku specjalnym nie doszło do zmiany liderów.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Popołudnie piątkowego – najdłuższego pod względem kilometrów – etapu drugiej rundy sezonu WRC 2025 otworzył powtórny przejazd próby Bygdsiljum. Charakter oesu zmienia się wraz z przejechanym dystansem, który mierzy blisko 30 km. Początek jest bardzo szybki, następnie pojawa się więcej technicznych sekcji.
Po obiadowej przerwie najlepiej spisali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Załoga Toyoty wykorzystała dalszą pozycję na drodze i zapisała na swoje konto pierwsze tego dnia oesowe zwycięstwo. Najbliżej japońsko-brytyjskiego duetu byli Sami Pajari i Marko Salminen [+3,7 s] oraz Esapekka Lappi i Janne Ferm [+8,1 s].
- Wiedzieliśmy, że ten odcinek będzie trudny dla jadących z przodu. W niektórych miejscach było podstępnie – mówił Katsuta.
- Pod koniec nie byłem w stanie skręcić samochodem i straciliśmy kilka sekund – meldował Pajari.
- Podczas drugiego przejazdu lepiej jechać trochę dalej, co widać po czasie – podsumował Lappi.
Tuż za oesowym podium znaleźli się Elfyn Evans i Scott Martin [+8,9 s]. Pierwszą piątkę zamknęli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+13,6 s], a drugą otworzyli Jon Armstrong i Shane Byrne [+16,2 s]. Siódmi byli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria, którzy o 1,6 s wyprzedzili będących na dopiero ósmej pozycji Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona [+19,5 s].
- Jest dużo luźnego śniegu i to jest dość niepokojące – mówił Evans.
- Jesteśmy na mecie, ale ten oes to było duże wyzwanie – dodał Neuville.
- Straciliśmy interkom po dwóch hopach. Potem do mety włączał się i wyłączał – przekazał Armstrong.
- Powinniśmy mieć lepszy czas, ale mieliśmy klika momentów na początku – skomentował Fourmaux.
- Próbowałem przejechać czysto tę próbę, ale momentami nie widziałem linii przejazdu – mówił Solberg.
Czołową dziesiątkę zamknęli Josh McErlean i Eoin Treacy [+32,1 s] oraz najszybsi w WRC2, Teemu Suninen Jani Hussi [+54,2 s].
M-Sport wycofał z piątkowej rywalizacji załogę Martins Sesks i Renars Francis.
Po OS5 na czele w dalszym ciągu znajduje się Evans, ale jego przewaga nad Katsutą wynosi 5,6 s. Trzecie miejsce utrzymuje Pajari [+18,1 s], który ma 16 s przewagi nad Lappim. Piąty jest Fourmaux [+45,4 s]. Dopiero szóste miejsce zajmuje Solberg [+46,9 s].
W WRC2 ciosy między sobą wymieniają fińskie załogi. Oes wygrali Teemu Suninen i Janni Hussi i zajmują drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji tej kategorii. Prowadzenie utrzymują Roope Korhonen i Anssi Viinikka.
Michał Sołowow i Maciej Baran wykręcili na OS5 dziesiąty czas w WRC2 i awansowali na 11. miejsce w klasyfikacji samochodów Rally2.
więcej wkrótce...
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze