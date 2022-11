Takamoto Katsuta, pilotowany przez Aarona Johnstona, zajął imponujące, trzecie miejsce w Rajdzie Japonii zamykającym kampanię 2022.

Japończyk był jednym z najbardziej regularnych kierowców w mistrzostwach świata w obecnym sezonie, kończąc je na piątym miejscu. Reprezentant juniorskiego zespołu Toyoty nie dotarł do mety tylko jednego rajdu.

Kierowca GR Yarisa Rally1 finiszował na punktowanych pozycjach w każdej rundzie w tym roku z wyjątkiem Nowej Zelandii. Dziesięć razy gościł w pierwszej szóstce, w tym dwukrotnie stawał na podium, w Kenii i Japonii. Tym samym zrealizował cel zakładany na ten rok, dwóch wizyt w czołowej trójce.

Występy Katsuty nie zostały niezauważone przez fabryczny, glówny zespół Toyoty, a Latvala zasugerował, że możliwy jest awans 29-latka.

Oczekuje się, że Toyota dokona zmiany w składzie, gdyż ich półetatowy kierowca Esapekka Lappi prawdopodobnie dołączy do Hyundaia w miejsce Otta Tanaka.

Zapytany, czy Katsuta zostanie nagrodzony za realizację celów zakładanych na sezon 2022, Latvala powiedział dla motorsport.com: - Nie wiem, zobaczymy w dalszej części tego roku. Wykonał konsekwentną pracę i sądzę, że możemy go rozważyć jako kandydata do głównej ekipy. Jego wyniki są dobre.

- Nadal prowadzimy negocjacje w kontekście przyszłego sezonu, ale tak, Takamoto jest opcją - dodał. - Rzeczywiście stał się bardziej regularny, a pod koniec roku poprawił prędkość. W niektórych momentach kampanii brakowało mu tempa, ale zdołał je odzyskać.

Pytany o swoją przyszłość w szeregach Toyoty, Katsuta jeszcze nie wie, jak będzie wyglądał jego program w 2023 roku.

- Nie mam pojęcia - przyznał Japończyk. - Jedyne co usłyszałem od stajni, to że w przyszłym roku będę w czwartym samochodzie lub coś w tym stylu. Nie wiem, co się stanie.

Video: Podsumowanie Rajdu Japonii 2022