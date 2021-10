Katsuta poczynił duże postępy od czasu przesiadki do Toyoty Yaris WRC w 2019 roku, w sezonie 2021 notując kilka imponujących wyników. Japończyk meldował się w czołowej szóstce podczas pierwszych trzech rund tegorocznych mistrzostw. Potem był czwarty w Portugalii i na Sardynii. W Safari Rally Kenya stanął na drugim stopniu podium.

W sezonie 2022, nowej erze technicznej w mistrzostwach świata, zasiądzie za kierownicą Toyoty Yaris Rally1 we wszystkich trzynastu rundach. Będzie jeździł w barwach nowego zespołu Toyota Gazoo Racing World Rally Team Next Generation, prowadzonym przez fabryczną ekipę Toyota Gazoo Racing.

Jego pilotem będzie Aaron Johnston, z którym po raz pierwszy wystartował w Rajdzie Finlandii na początku października. Irlandczyk przejął tę rolę na stałe od Daniela Barritta. Natomiast Juho Hanninen odpowiedziany za prace rozwjowe przy Yarisie Rally1, pozostanie mentorem i instruktorem Katsuty.

- Ten sezon był dla mnie bardzo dobry. Na początku do wszystkiego podchodziłem krok po kroku, a wyniki były coraz lepsze - powiedział Takamoto Katsuta. - W końcu stanęliśmy na podium w Kenii, co było szczególnym uczuciem. Potem było już trochę trudniej, ale dużo się uczę w tych niełatwych momentach i mam nadzieję, że będzie to przydatne doświadczenie na przyszłość.

- Nie mogę doczekać się przyszłego roku i nowej generacji samochodów, która będzie bardzo interesująca i pełna wyzwań - dodał. - Wiele zmieni się i jestem naprawdę podekscytowany, aby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało w aucie i co uda się osiągnąć. Cieszę się również na dalszą współpracę z Aaronem, mamy już bardzo dobre relacje i jestem pewien, że możemy je jeszcze wzmocnić, gdy będziemy razem startowali w kolejnych rajdach.

- Bardzo dziękuję Danowi za jego ogromne wsparcie od 2016 roku. Bez niego nie osiągnąłbym żadnego z dobrych wyników, które udało nam się razem zdobyć. Dał mi mnóstwo rad i przeżyliśmy wiele zabawnych chwil, a poza samochodem nadal będziemy blisko współpracowali. Dziękuję Toyota Gazoo Racing za wsparcie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być z tym zespołem i nadal będę ciężko pracował, aby osiągać dobre wyniki - zakończył.

Juho Hanninen dodał: - Cieszę się, że Takamoto ponownie otrzyma możliwość zaliczenia pełnego sezonu na najwyższym poziomie WRC. Po przejechaniu większości rajdów w tym sezonie, będzie miał większe doświadczenia, gdy mistrzostwa rozpoczną się w Monte Carlo. Jednocześnie w samochodzie Rally1 pojawi się wiele nowości, do których będzie musiał się przystosować. Wierzę, że to, co zrobił w tym roku, przełoży się również na odpowiednie podejście w przyszłym: Spokojne starty i dojeżdżanie do mety, uzyskiwanie dobrych wyników i budowanie pewności siebie. Potem, kiedy będzie miał dobre wyczucie, zwiększy prędkość i zobaczy, co naprawdę może zrobić z samochodem. Jestem naprawdę pozytywnie nastawiony spoglądając na przyszły rok.