Fin wstrzymał program startów w tegorocznej Super Formule z powodu problemów zdrowotnych, ale wycięzca ostatniej rundy WRC, Rajdu Safari, Takamoto Katsuta, rozumie decyzję przyjaciela i stanął w obronie Rovanpery.

Dwukrotny mistrz świata WRC i Toyota wydali w zeszły weekend oświadczenia, w którym potwierdzili, że starty w japońskiej Super Formule zostały zawieszone z powodu pogarszającego się stanu zdrowia kierowcy.

Rovanpera przerwał grudniowe testy Super Formuły z powodu napadowych zawrotów głowy, które wpływały na równowagę i widzenie.

W styczniu 25-latek zintensyfikował przygotowania do nowego sezonu Super Formuły, startując w nowozelandzkiej serii Formuły Regionalnej Oceanii z Hitech. Fin pięciokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce i zaliczył pierwsze podium na Teretonga Park. To pozwoliło mu zająć 16. miejsce w mistrzostwach, zanim choroba zmusiła go do opuszczenia finałowego spotkania w Highlands Motorsport Park.

Bliski przyjaciel i były kolega z rajdowego zespołu Toyoty, Katsuta, odniósł się w mediach społecznościowych do spekulacji, które pojawiły się po ogłoszeniu trudnej dla Rovanpery wiadomości.

Japończyk jest doświadczonym kierowcą wyścigowym i zanim przerzucił się na rajdy, startował w latach 2012-2014 w japońskiej Formule 3.

- W takiej sytuacji pojawiają się wszelkiego rodzaju spekulacje. Jego decyzja nie wynika z tego, że jego organizm nie nadaje się do Formuły – napisał Katsuta w mediach społecznościowych.

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Jak stwierdził w swoim oświadczeniu sam Kalle, przewlekła choroba, na którą cierpiał od dawna, niestety pogorszyła się właśnie w tym momencie i najważniejszy dla niego jest powrót do zdrowia.

- Od początku traktował nowe wyzwanie bardzo poważnie i z pokorą – przypomniał Katusta.

- Musi być tym bardzo sfrustrowany, a ja, który byłem go najbliżej, czuję dokładnie to samo. Nawet nie jestem w stanie wystarczająco podziękować Morizo i wszystkim członkom zespołu za ich niezachwiane, ogromne wsparcie. Wierzę, że Kalle wyzdrowieje i wróci silniejszy.

- Na razie chcę po prostu, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Trzymaj się, Kalle!

- Poza tym, gdybyście wiedzieli o wynikach Kalle w testach F2 lub w symulatorze, bylibyście w szoku, a wypowiedziałem się na ten temat, bo naprawdę nie znoszę wszystkich tych spekulacji i plotek, które już się pojawiły – dodał.

