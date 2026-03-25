Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC

Katsuta wspiera przyjaciela

Takamoto Katsuta uważa, że Kalle Rovanpera podjął słuszną decyzję w sprawie swoich obecnych startów i dzięki temu wróci silniejszy.

Piotr Furman
Opublikowano:
Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT, Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT, Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Fin wstrzymał program startów w tegorocznej Super Formule z powodu problemów zdrowotnych, ale wycięzca ostatniej rundy WRC, Rajdu Safari, Takamoto Katsuta, rozumie decyzję przyjaciela i stanął w obronie Rovanpery.

Dwukrotny mistrz świata WRC i Toyota wydali w zeszły weekend oświadczenia, w którym potwierdzili, że starty w japońskiej Super Formule zostały zawieszone z powodu pogarszającego się stanu zdrowia kierowcy.

Rovanpera przerwał grudniowe testy Super Formuły z powodu napadowych zawrotów głowy, które wpływały na równowagę i widzenie.

Czytaj również:

W styczniu 25-latek zintensyfikował przygotowania do nowego sezonu Super Formuły, startując w nowozelandzkiej serii Formuły Regionalnej Oceanii z Hitech. Fin pięciokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce i zaliczył pierwsze podium na Teretonga Park. To pozwoliło mu zająć 16. miejsce w mistrzostwach, zanim choroba zmusiła go do opuszczenia finałowego spotkania w Highlands Motorsport Park.

Bliski przyjaciel i były kolega z rajdowego zespołu Toyoty, Katsuta, odniósł się w mediach społecznościowych do spekulacji, które pojawiły się po ogłoszeniu trudnej dla Rovanpery wiadomości.

Japończyk jest doświadczonym kierowcą wyścigowym i zanim przerzucił się na rajdy, startował w latach 2012-2014 w japońskiej Formule 3.

- W takiej sytuacji pojawiają się wszelkiego rodzaju spekulacje. Jego decyzja nie wynika z tego, że jego organizm nie nadaje się do Formuły – napisał Katsuta w mediach społecznościowych.

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Autor zdjęcia: Masahide Kamio

Jak stwierdził w swoim oświadczeniu sam Kalle, przewlekła choroba, na którą cierpiał od dawna, niestety pogorszyła się właśnie w tym momencie i najważniejszy dla niego jest powrót do zdrowia.

- Od początku traktował nowe wyzwanie bardzo poważnie i z pokorą – przypomniał Katusta.

- Musi być tym bardzo sfrustrowany, a ja, który byłem go najbliżej, czuję dokładnie to samo. Nawet nie jestem w stanie wystarczająco podziękować Morizo i wszystkim członkom zespołu za ich niezachwiane, ogromne wsparcie. Wierzę, że Kalle wyzdrowieje i wróci silniejszy.

- Na razie chcę po prostu, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Trzymaj się, Kalle!

- Poza tym, gdybyście wiedzieli o wynikach Kalle w testach F2 lub w symulatorze, bylibyście w szoku, a wypowiedziałem się na ten temat, bo naprawdę nie znoszę wszystkich tych spekulacji i plotek, które już się pojawiły – dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Kajetanowicz odsłania barwy

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Antonelli chciałby spróbować

Formuła 1
Formuła 1
GP Japonii
Antonelli chciałby spróbować

Rywale chwalą Audi

Formuła 1
Formuła 1
GP Japonii
Rywale chwalą Audi

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Katsuta wspiera przyjaciela

WRC
WRC WRC
Katsuta wspiera przyjaciela

Antonelli chciałby spróbować

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Japonii
Antonelli chciałby spróbować

Rywale chwalą Audi

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Japonii
Rywale chwalą Audi

Verstappen wróci do rozmów?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Verstappen wróci do rozmów?

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej