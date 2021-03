Kaur planuje Portugalię i Sardynię

33-letni Estończyk zapowiedział możliwość startu w Portugalii i na Sardynii, jednak wszystko zależy od dopięcia budżetu.

W Arctic Rally Finland Kaur i Silver Simm wygrali połowę oesów w WRC 3, w tym ostatnie trzy. Do Teemu Asunmy zabrakło 4,2 sekundy. Po pierwszym dniu Estończycy mieli do nadrobienia 21,3 s do Lindholma, 10,4 s do Asunmy. Na OS2 śnieg zablokował chłodnicę i spadła moc silnika. Przed OS7 przytrafiło się minutowe spóźnienie.

Założony przez Egona Kaur Motorsport ma siedzibę w Saudze, w prowincji Parnawa. Obok rajdowego teamu działa tam również szkoła rajdowa. Mistrz Estonii z 2016 roku, Egon Kaur przesiadł się w tym sezonie z Fiesty Proto do Polo R5, kupionego w listopadzie od słowackiego SK DER Rally Team.