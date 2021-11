Suninen zastąpi mistrza świata z 2019 roku - Otta Tanaka, po rezygnacji Estończyka z udziału w finale obecnego sezonu, spowodowanej osobistymi sprawami rodzinnymi.

Nieobecność Tanaka oznacza dla Suninena szokujący powrót do najwyższej klasy, po tym, jak w połowie mistrzostw rozstał się z M-Sport Ford, gdzie zaliczał łączony program w WRC i WRC2.

Od czasu opuszczenia M-Sportu, Suninen wziął udział w rundach mistrzostw świata w Finlandii i Hiszpanii w zeszłym miesiącu, najpierw za kierownicą prywatnie zgłoszonego Volkswagena, a następnie Hyundai włączył Fina do swojego programu WRC 2.

W tym tygodniu, zastępując wspomnianego Tanaka, w ACI Rally Monza wystartuje Hyundaiem i20 Coupe WRC.

Ponieważ jego plany na 2022 rok nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, Monza może otworzyć mu drzwi na przyszły sezon, a jazda w WRC 2 w barwach Hyundaia stanowi dla niego najbardziej prawdopodobną opcję, w odbudowywaniu kariery.

- Powiedziałbym, że jest to najważniejszy rajd w mojej karierze - przekazał Suninen dla Motorsport.com. - Może mieć wpływ na przyszły rok. Nie zamierzam jednak ryzykować w Monzy. Po prostu postaram spisać się jak najlepiej.

- Z Hyundaiem rozmawialiśmy o WRC 2 i moim głównym celem jest udział w wielu rajdach, dobre testy oraz czas spędzony za kierownicą - kontynuował. - Czuję, że właśnie brakuje mi tych godzin spędzonych w samochodzie, a rzecz jasna praktyka sprawia, że stajesz się lepszym i silniejszym kierowcą i to jest mój cel.

- Oczywiście jeśli pojawi się szansa na Rally1, chciałbym po nią sięgnąć, ale głównym założeniem jest zdobycie jak najlepszego miejsca, które pozwoli nam na regularną jazdę i testy - podkreślił.

W ramach przygotowań do debiutu w i20 WRC, zaliczył jeden dzień testów. Choć był zaskoczony, jak dobrze dostosował się do samochodu, przyznaje, że właściwe zastąpienie Tanaka będzie trudne.

- Szczerze mówiąc jestem pozytywnie zaskoczony, jak zaadaptowałem się do samochodu - powiedział Suninen, którego pilotować będzie Mikko Markkula. - Odczucia związane z silnikiem są niezłe, a jeśli chodzi o balans, nie miałem szczególnych problemów.

- Oczywiście zawsze są pewne rzeczy do dopracowania, ale nie da się tego uporządkować w jeden dzień. W każdym razie jestem zadowolony oraz wierzę, że jest jeszcze coś małego do odkrycia. Samochód pozytywnie mnie zaskoczył. Liczę na dobry wynik, ale czeka mnie sporo pracy do wykonania w samochodzie Otta. Postaram się o przejechanie czystego rajdu, krok po kroku poprawiając prędkość. Jeśli odczucia będą dobre, z pewnością będę chciał włączyć się do walki z innymi, w końcu jestem kierowcą rajdowym. Z drugiej strony mam świadomość, że po jednodniowym teście nie jesteśmy na tym samym poziomie - podsumował.

