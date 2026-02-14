Kolej na Pajariego
Sami Pajari i Marko Salminen wygrali pierwszy odcinek popołudniowej sobotniej pętli Rajdu Szwecji. Liderami pozostają Elfyn Evans i Scott Martin.
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Sobotnie popołudnie w drugiej rundzie sezonu rozpoczął powtórny przejazd oesu Vannas. Do pokonania ponownie było 15,7 km, miejscami mocno już zniszczonej nawierzchni.
Z koleinami najlepiej poradzili sobie Sami Pajari i Marko Salminen, odnosząc pierwsze oesowe zwycięstwo w tym rajdzie. Gorsi jedynie o 1,1 s byli od nich Esapekka Lappi i Enni Malkonen. W trójce zameldowali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnsotn [+3,2 s].
- Mam odpowiednie wyczucie samochodu, ale było mnóstwo zdradliwych miejsc. Pętla jednak jest jeszcze długa – dodał Pajari.
- Popełniłem trochę błędów, bo jest bardzo ślisko – przekazał Lappi.
- Nie czuję tego samochodu. Ciężko kontrolować zwłaszcza przód – stwierdził Katsuta.
Poza oesowym podium dojechali Elfyn Evans i Scott Martin [+3,9 s], a piątkę zamknęli Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+5,6 s]. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria zameldowali się na szóstej pozycji [+5,7 s], wyprzedzając o 3,2 s zespołowych kolegów, Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe.
- Przyczepność jest bardzo kiepska, dlatego nie chciałem nigdzie przesadzić – powiedział Evans.
- Z każdym przejazdem trasa będzie coraz czystsza, więc spodziewam się, że pozostali będą mieli tu lepszy czas – powiedział Neuville.
- Jest bardzo trudno. Miejscami wychodzi szuter, a miejscami jest bardzo ślisko – mówił Solberg.
- Zmieniliśmy ustawienia zawieszenia i samochód jest teraz twardszy. Bolą mnie trochę plecy, ale walczymy o każdą sekundę – meldował na mecie Fourmaux.
Dziesiątkę uzupełnili, Jon Armstrong i Shane Byrne [+11,7 s], Josh McErlean i Eoin Treacy [+17,9 s] oraz Martins Sesks i Renars Francis [+19,6 s].
- Zmieniliśmy setup i było lepiej – rzucił krótko Armstrong.
- Wyznaczałem linię przejazdu, chociaż miejscami było bardzo ślisko i podstępnie – przypomniał Sesks.
W generalce przewaga Evansa nad Katsutą wynosi 15,4 s. Na trzecim miejscu utrzymuje się Pajari [+25,1 s]. Solberg jest czwarty [+54,7 s] i ma 5,5 s przewagi nad Lappim.
Oes w WRC2 wygrali Tukka Kauppinen i Topi Luhtinen, ale w generalce tej kategorii prowadzą Roope Korhonen i Anssi Viinikka. Podium uzupełniają ich rodacy, Teemu Suninen i Jani Hussi [+15,9 s] oraz Lauri Joona i Antti Linnaketo [+38,6 s].
Michał Sołowow i Maciej Baran jadą swoim tempem i po wypadku Eliotta Delecoura i Sabriny De Castelii oraz Rometa Jurgensona i Siima Oji awansowali na ósme miejsce w WRC2.
Po wypadku estońskiej załogi odcinek został wstrzymany.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze