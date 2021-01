Kolejna zmiana harmonogramu?

Przygotowania do 89. Rajdu Monte Carlo są wyjątkowe. Najpierw okazało się, że po październikowych ulewach, które nawiedziły Alpy Nadmorskie, trasę trzeba zmodyfikować. Z tego też względu, w 110. rocznicę pierwszej edycji legendarnej imprezy zabraknie przejazdu przez Col de Turini.

Kolejne zmiany wymusiła godzina policyjna, wprowadzona we Francji w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczenia w przemieszczeniu się miały początkowo obowiązywać od godziny 20 do godziny 6 dnia następnego. Organizatorzy postanowili zmodyfikować programy czwartkowej i sobotniej części rajdu. Kibicom zakazano wstępu zarówno na oesy, jak i do parku serwisowego.

W Nowy Rok podjęto decyzję, by w piętnastu departamentach wydłużyć godzinę policyjną. Jej początek wyznaczono teraz na godzinę 18. Wśród objętych nowymi restrykcjami regionów znajdują się Alpy Wysokie oraz Alpy Nadmorskie. Pierwszy z nich obejmuje Gap czyli bazę rajdu oraz sporą część odcinków specjalnych.

Nowe obostrzenia obowiązują od dziś przez kolejny tydzień. Po tym czasie władze ponownie ocenią sytuację epidemiczną.

Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 21-24 stycznia.