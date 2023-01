Do zdarzenia doszło na sekcji dojazdowej do dziewiątego - pierwszego dziś - odcinka specjalnego. Volkswagen zapalił się, a ognia nie udało zgasić się w zarodku i Polo R5 kompletnie spłonęło. Załodze - Jonathanowi Hirschowi i Michaelowi Volluzowi - nic się nie stało. Do momentu pożaru szwajcarski duet zajmował 28 miejsce w klasyfikacji generalnej i 20 w klasie RC2.

Feralny egzemplarz - nadwozie numer 5 - Polo R5 należał do Sarrazin Motorsport. Hirschi i Volluz kilka tygodni temu wystąpili nim w Rallye National Hivernal de Devoluy, zaliczając trening przed Rajdem Monte Carlo.

Problemy z nagłymi pożarami Volkswagena szczególnie poważne były w 2019 roku, gdy Polo R5 weszło do powszechnego użytku. Podczas Rajdu Korsyki spłonął egzemplarz, którym jechali Eric Camilli i Benjamin Veillas. Z kolei w Rajdzie Portugalii podobny los spotkał samochody używane przez Ole Christiana Veiby’ego i Jonasa Anderssona oraz Pedro Meirelesa i Mario Castro. W rundzie mistrzostw Francji - Rallye du Chablais pożar strawił auto Cedrica Althausa i Thierry’ego Salvy. W Rajdzie Wysp Kanaryjskich - odsłonie FIA ERC - sporych uszkodzeń doznało Polo używane przez Daniela Marbana i Victora Ferrero.

W nowej jeszcze wtedy rajdówce często zawodziły również wspomaganie kierownicy oraz tylne zawieszenie. Obszerną analizę tych problemów, wraz z wyjaśnieniami ze strony Volkswagen Motorsport, opublikowaliśmy w czerwcu 2019 roku.

Czytaj również: POLOwiczny sukces

fot. Nuno Ferreira/AutopicsPhotography