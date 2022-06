Mimo że Hyundai nadal zmienia obsadę swojego trzeciego samochodu, rotacja nie jest tak częsta jak w minionych sezonach. Solberg i Edmondson dzielą i20 N Rally1 z Danim Sordo i Candido Carrerą. Hiszpanie zaliczą jednak nie więcej niż cztery - pięć rajdów.

Solberg rozpoczął sezon trzema występami z rzędu (Monte Carlo, Szwecja, Chorwacja), a w Portugalii i na Sardynii oddał auto Rally1 bardziej doświadczonemu koledze. Do walki w najwyższej klasie wrócił w Kenii. Wraz z Edmondsonem jechał po szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, ale utknął w głębokim „fesz-feszu” podczas odcinka Oserian 1 otwierającego niedzielną część rywalizacji. Z pułapki udało się wydostać, ale strata oznaczała spadek na ósmą pozycję. Z kolei problemy techniczne, które przytrafiły się w trakcie ostatniej sekcji, zepchnęły 20-latka na koniec punktowanej dziesiątki.

Jeszcze przed wyprawą do Afryki Hyundai poinformował, że Solberg pojawi się w Estonii. We wtorek koreański producent zakomunikował również występ w Finlandii. Syn Pettera - mistrza świata z 2003 roku - zaliczy szósty start hybrydowym i20 Rally1 oraz siódmy w rundzie WRC 2022. Podczas Rajdu Portugalii wsiadł do i20 Rally2.

Niezmieniona pozostaje obsada dwóch kolejnych i20 Rally1. Pojadą nimi Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Ott Tanak i Martin Jarveoja.

Rajd Finlandii odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia.

