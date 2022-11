Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozbili się na odcinku specjalnym otwierającym piątkową część zawodów - Isegami's Tunnel 1.

Kraksa miała miejsce tuż za sekcją prowadzącą przez tunel. Załoga Orlen Rally Team wyszła z tego cało, choć jest trochę obolała. Natomiast w ich Skodzie Fabii Rally2 evo doszło do uszkodzenia klatki bezpieczeństwa, co oznacza, że już nie wznową rywalizacji w Rajdzie Japonii będącym finałową odsłoną tegorocznych mistrzostw świata.

- Przy wyjeździe z tego tunelu niestety kończymy walkę o mistrzostwo świata, później Wam dokładnie opowiem, jak to się stało. Niestety, tak bywa - mówił tuż po zdarzeniu Kajetan Kajetanowicz.

- Myślę, że będziemy próbować następnym razem, ale nie znaczy to, że nie próbowaliśmy tym razem - kontynuował. - Wybaczcie, że tak jest, ale podjęliśmy rękawicę. To na pewno. Tym razem się nie udało, trochę pecha, trochę mniej ostrożności i tak to się kończy. Jesteśmy cali, trochę obolali, ale ok.

- Klatka (bezpieczeństwa) jest uszkodzona, więc nie pojedziemy dalej - poinformował. - W tej chwili ważne są dla mnie dwie rzeczy. Dziękuje Wam, że jesteście z nami, że byliście, że wspieraliście, że wierzyliście. Bardzo ważne jest to dla mnie. No i to, że mamy podium. Jest to dla mnie jakaś nagroda pocieszenia, chociaż naprawdę całkiem spora, bo jednak podium przy takiej obsadzie; tylko fabryki przed nami i za nami też. Trzeba cieszyć się z tego co jest, chociaż chcieliśmy więcej, ale tym razem się nie udało.

- Never give up. Znacie mnie. Wiecie, że będę walczył, jak tylko będę miał okazję - podkreślił.

Kajetanowicz i Szczepaniak, pewni podium w WRC 2 na koniec sezonu, w Japonii toczyli decydującą walkę o mistrzostwo świata w tej kategorii. Teraz tytuł wydaje się zmierzać w kierunku Emila Lindholma i Reety Hamaialnen.

