Rajd Szwecji powrócił do kalendarza WRC w tym roku, ale w nowej lokalizacji, z bazą w mieście Umeå. W sezonie 2021 zawody nie odbyły się z powodu Covid-19.

Przeniesienie imprezy o 800 km na północ od Karlstad miało na celu zapewnienie załogom prawdziwie zimowych warunków, jako że ze śniegiem w regionie Varmland bywało różnie.

W rezultacie na uczestników mistrzostw świata czekało wiele nowych odcinków, na których w tym tygodniu rozegrała się emocjonująca walka o zwycięstwo, podczas której najlepiej spisali się Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen z Toyoty.

WRC ogłosiło, że przeprowadzka na północ okazała się sukcesem, co zaowocowało ogłoszeniem nowego kontraktu. Rajd pozostanie w harmonogramie serii co najmniej przez kolejne dwa lata.

- Umowa ta zabezpiecza miejsce Szwecji w Rajdowych Mistrzostwach Świata na kolejne dwa lata i chroni przyszłość jedynego zimowego rajdu WRC - powiedział dyrektor sportowy WRC Simon Larkin. - Przeniesienie rajdu na północ do Umeå okazało się spektakularnym sukcesem i dziękujemy mieszkańcom regionu Västerbotten za wsparcie i ciepłe przyjęcie, jakie okazali mistrzostwom w tym tygodniu.

Dyrektor generalny Rally Sweden, Glenn Olsson, dodał: - Myślę, że udało nam się spełnić oczekiwania wszystkich. Mieliśmy fantastyczne oesy, świetną pogodę, dobre materiały telewizyjne, a wiele osób mówiło nam, że nasi oficjele wykonali tam wspaniałą pracę.

- FIA, promotor WRC i zespoły są zadowolone i wszyscy uważają, że decyzja o przeniesieniu rajdu do Umeå była w pełni słuszna, ponieważ to miasto bardzo dobrze nadaje się do organizacji zawodów WRC. Potwierdzono również, że Rajd Szwecji i Umeå będą nadal uczestniczyć w cyklu, gdyż podpisano nową, dwuletnią umowę. Możliwość zakończenia takiego weekendu informacją, że przedłużyliśmy kontrakt o dwa lata, to oczywiście fantastyczne uczucie - przekazał.