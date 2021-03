Kristensson po występach na domowej scenie międzynarodową karierę, podobnie jak m.in. Jari Huttunen, rozpoczął w niemieckim pucharze ADAC Opel Rallye Cup, w którym rywalizował za kierownicą Adama R2. Po dwóch sezonach (2016-2017) wraz z fabryczną ekipą producenta ruszył na europejskie odcinki specjalne, zdobywając wicemistrzostwo w ERC3 i ERC3 Junior U27.

Rok 2019 przyniósł awans do światowego czempionatu. Szwed pierwszy sezon w JWRC zakończył na drugiej pozycji. Dwanaście miesięcy później był już najlepszy. Razem z Joakimem Sjobergiem wygrał trzy z czterech rozegranych rund „juniorskich”.

Wygrana w JWRC pozwoliła przeskoczyć na kolejny szczebel rajdowej drabinki. W nagrodę M-Sport zapewnił Forda Fiestę Rally2, opony Pirelli oraz opłacił wpisowe. Kristensson skompletował budżet i dzięki temu wystąpi w sześciu rundach WRC 2. Zmiana nastąpi na prawym fotelu - Sjoberga zastąpi David Arhusiander. Program rozpocznie się w Chorwacji. 29-latka zobaczymy następnie w Portugalii, Estonii, Finlandii, Belgii i Hiszpanii.

- Ponieważ wcześniej nie startowałem samochodem czteronapędowym, pierwszą rzeczą będzie wyczucie go i odkrycie, jakie ustawienia będą pasować do mojego stylu jazdy - powiedział Kristensson. - Wiele jest do nauczenia, ale jestem w najlepszym możliwym miejscu i naprawdę nie mogę doczekać się nadchodzącego sezonu.

- Moim pragnieniem był udział w Rajdowych Mistrzostwach Świata i cieszę się, że wszystko udało się poskładać.

Na początku lutego Kristensson gościł w Polsce. W Kamieniu Śląskim miał okazję pojeździć nową Fiestą Rally3. Szwed towarzyszył też na prawym fotelu kierowcom, którzy sprawdzali możliwości samochodu na asfaltowej nitce toru Silesia Ring. Kilka dni temu odwiedził krakowską siedzibę M-Sport Poland, gdzie mógł się przymierzyć do auta Rally2.

Ford Fiesta Rally3 Photo by: Tomasz Kaliński