Po mecie odcinka specjalnego Power Stage Rajdu Arabii Saudyjskiej w Toyocie załogi Kalle Rovanpera i Jonne Halttunena nie brakował emocji. Ostatni start Fina w WRC nie zakończył się zdobyciem tytułu trzeciego mistrza świata, ale 25-latek i jego pilot byli wyraźnie wzruszeni pożegnaniem z serią, w której startowali razem od 2017 roku.

Zgodnie z kontrowersyjną, ale przemyślaną decyzją dwukrotnego mistrza świata, po sezonie 2025 Rovanpera przenosi się do japońskiej serii Super Formuły, która ma być pierwszym etapem w drodze do Formuły 1.

W październiku pojawiły się plotki, że kariera Rovanpery w jednomiejscowym bolidzie może rozpocząć się wcześniej, niż zapowiadano i tak się rzeczywiście stanie.

Dzisiaj rano, za pośrednictwem mediów społecznościowych, Fin ujawnił, że przed rozpoczęciem japońskiego sezonu Super Formuły w styczniu i lutym wystartuje w składającej się z czterech rund mini-serii.

- Nowy rozdział zaczyna się teraz! W styczniu rozpocznę swoją przygodę z jednomiejscowymi bolidami od Hiteck Grand Prix w nowozelandzkim Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy. Mistrzostwa w 2026 roku będą rozgrywane przez cztery kolejne weekendy, z dwiema rundami na Wyspie Północnej Nowej Zelandii i dwiema na Wyspie Południowej – zakomunikował Rovanpera.

Chociaż Rovanpera nie wyklucza powrotu do rajdów w przyszłości, jest w pełni skoncentrowany na kolejnym rozdziale swojej kariery, próbując dostać się do Formuły 1.

- Nadchodzące lata będą największym wyzwaniem, z jakim się dotychczas zmierzyłem. Wkroczę w nieznane, daleko od mojej strefy komfortu, którą od tak dawna stanowiły rajdy. Ale właśnie dlatego chciałem dokonać tej zmiany, bo chcę uczyć się nowych rzeczy, przekraczać swoje granice i jestem gotowy dać z siebie wszystko dla tego projektu.

W nowozelandzkiej serii jednomiejscowych bolidów Rovanpera może zdobyć pierwsze punkty do superlicencji, jeśli chce spełnić swoje marzenie o F1, a także zdobyć doświadczenie przed rozpoczęciem sezonu Super Formuły w Japonii.

Seria rozpocznie się już 9-11 stycznia na torze Hampton Downs, co oznacza, że ​​zimowe wakacje Rovanpery nie będą długie.

W programie startów Fina w japońskiej serii Super Formuły znajduje się 12 wyścigów. Kolejnym etapem mają być występy w F2, z której droga prowadzi już tylko w jednym kierunki, do Formuły 1.