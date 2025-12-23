Krótsze Safari
Organizatorzy Rajdu Safari potwierdzili zmiany w edycji 2026.
Kultowa impreza powróciła do kalendarza WRC w 2021 roku. Od tego czasu rajd tradycyjnie rozpoczynał się w stolicy kraju, Nairobi, ale w przyszłym roku ten zwyczaj ulegnie zmianie.
W poprzednich latach rywalizację otwierał superoes Kasarani w Nairobi, rozgrywany w formacie „wyścigu” równoległego. W 2026 roku nie odbędzie się żaden tego typu odcinek specjalny, co oznacza, że rajd w ogóle nie zawita do stolicy.
Skrócono także o jeden dzień rajdowy weekend, ponieważ odcinek testowy został przeniesiony ze środy na czwartek rano. W przyszłym roku shakedown zostanie rozegrany na pięciokilometrowej próbie Nawisa.
Zawody rozpoczną się w czwartek po południu od odcinków specjalnych Camp Moran i Mzabibu, znanych z poprzedniego sezonu. Pozostała część trasy również w dużej mierze opiera się na zeszłorocznym formacie.
W piątek odbędą się po dwa odcinki specjalne w Loldii, Kengen Geothermal i Kedong, a także powtórzone odcinki w Camp Moran i Loldii. Piątkowy etap składający się z ośmiu oesów o łącznej długości 136,55 km będzie najdłuższym w harmonogramie.
W sobotę załogi pokonują sześć odcinków specjalnych biegnących przez sawannę: Soysambu, Elmenteita i Sleeping Warrior. Każdy będzie pokonywany dwukrotnie, co da do przejechania łączny dystans 123 km odcinków specjalnych.
Ostatni dzień obejmuje cztery odcinki specjalne – powtarzane Oserengoni i Hell’s Gate. Dziesięciokilometrowy odcinek specjalny Hell’s Gate będzie rozegrany jako Power Stage.
Park serwisowy i siedziba rajdu pozostają w mieście Naivasha, położonym około 100 kilometrów od Nairobi.
Rajd Safari będzie trzecią rundą sezonu WRC 2026 i odbędzie się w dniach 12–15 marca. Trasa będzie składać się z 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 350 kilometrów.
Ostatnie pięć edycji kenijskiego klasyka zdominowały załogi zespołu Toyoty. Po dwa zwycięstwa na swoim koncie ma Sebastien Ogier z pilotami Julienem Ingrassią i Vincentem Landaisem (2021 i 2023) oraz Harri Rovanpera i Jonne Halttunen (2022 i 2024).
Ostatnią edycję zapisali na swoje konto Elfyn Evans i Scott Martin.
