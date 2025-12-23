Wszystkie serie
WRC

Krótsze Safari

Organizatorzy Rajdu Safari potwierdzili zmiany w edycji 2026.

Piotr Furman
Opublikowano:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Kultowa impreza powróciła do kalendarza WRC w 2021 roku. Od tego czasu rajd tradycyjnie rozpoczynał się w stolicy kraju, Nairobi, ale w przyszłym roku ten zwyczaj ulegnie zmianie.

W poprzednich latach rywalizację otwierał superoes Kasarani w Nairobi, rozgrywany w formacie „wyścigu” równoległego. W 2026 roku nie odbędzie się żaden tego typu odcinek specjalny, co oznacza, że ​​rajd w ogóle nie zawita do stolicy.

Skrócono także o jeden dzień rajdowy weekend, ponieważ odcinek testowy został przeniesiony ze środy na czwartek rano. W przyszłym roku shakedown zostanie rozegrany na pięciokilometrowej próbie Nawisa.

Zawody rozpoczną się w czwartek po południu od odcinków specjalnych Camp Moran i Mzabibu, znanych z poprzedniego sezonu. Pozostała część trasy również w dużej mierze opiera się na zeszłorocznym formacie.

W piątek odbędą się po dwa odcinki specjalne w Loldii, Kengen Geothermal i Kedong, a także powtórzone odcinki w Camp Moran i Loldii. Piątkowy etap składający się z ośmiu oesów o łącznej długości 136,55 km będzie najdłuższym w harmonogramie.

W sobotę załogi pokonują sześć odcinków specjalnych biegnących przez sawannę: Soysambu, Elmenteita i Sleeping Warrior. Każdy będzie pokonywany dwukrotnie, co da do przejechania łączny dystans 123 km odcinków specjalnych.

Ostatni dzień obejmuje cztery odcinki specjalne – powtarzane Oserengoni i Hell’s Gate. Dziesięciokilometrowy odcinek specjalny Hell’s Gate będzie rozegrany jako Power Stage.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Park serwisowy i siedziba rajdu pozostają w mieście Naivasha, położonym około 100 kilometrów od Nairobi.

Rajd Safari będzie trzecią rundą sezonu WRC 2026 i odbędzie się w dniach 12–15 marca. Trasa będzie składać się z 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 350 kilometrów.

Ostatnie pięć edycji kenijskiego klasyka zdominowały załogi zespołu Toyoty. Po dwa zwycięstwa na swoim koncie ma Sebastien Ogier z pilotami Julienem Ingrassią i Vincentem Landaisem  (2021 i 2023) oraz Harri Rovanpera i Jonne Halttunen (2022 i 2024).

Ostatnią edycję zapisali na swoje konto Elfyn Evans i Scott Martin.

Piotr Furman
