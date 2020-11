Grudniowy Rally Monza stanowi finał Rajdowych Mistrzostw Świata 2020. Kiedy tylko potwierdzono, że zawody trafiły do przebudowanego kalendarza WRC, Polaka od razu zaczęto przypisywać do startu w tej imprezie, w której triumfował w 2014 roku.

Niestety rajd w Monzy (3-6 grudnia) pokrywa się z Grand Prix Sakhiru.

Kubica potwierdził, że chciał przyjechać do Monzy, ale w tym czasie będzie towarzyszył Alfie Romeo Racing Orlen w Bahrajnie.

W rozmowie przeprowadzonej przez Macieja Jermakowa przyznał, że jest mocno namawiany na powrót do startów w rajdach. Nie dojdzie jednak do tego w przyszłym roku, jeśli nie będzie miał okazji do testów. Jak sam podkreślił, powrót na odcinki specjalne musiałby zostać zorganizowany w „odpowiedni sposób”.

- Mój sezon jeszcze się nie skończył - mówił Kubica po finale DTM. - Będę na wszystkich czterech ostatnich grand prix, w Stambule, podwójnej rundzie w Bahrajnie i w Abu Zabi, jako kierowca rezerwowy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.

