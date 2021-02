Kubica wykluczył rajdy

W piątek Kubica i Team WRT ogłosili nawiązanie współpracy. Polski kierowca wystąpi w belgijskim zespole w ramach European Le Mans Series. W użyciu będzie Oreca 07 Gibson klasy LMP2.

W Formule 1 Kubica nadal będzie pełnił rolę rezerwowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen, otrzymując kilka piątkowych treningów. Do tych obowiązków został dostosowany program startów w ELMS. Występy na torach wyścigowych mogą zostać rozszerzone, ale w tym momencie nic nie jest jeszcze przesądzone.

Wiadomo natomiast, że mistrza świata WRC 2 z sezonu 2013 (tytuł wywalczony razem z Maciejem Baranem w Citroenie DS3 RRC) raczej nie zobaczymy na odcinkach specjalnych. Pomimo licznych plotek, pojawiających się w mediach w grudniu i styczniu, sam Kubica wykluczył powrót na oesy w rozmowie z TVP Sport.

- Byłem bardzo zaskoczony [plotkami o rajdach] - przyznał Kubica Janowi Piaseckiemu. - Źródła [takich informacji] bywają niepewne. Jeśli chodzi o WRC - oddaliłem się od rajdów, gdy wróciłem na tor. Nie lubię mieszać tych rzeczy.

- Byłem w świecie rajdów i wiem, że trzeba się tam poświęcić w 100 procentach. Posiadając pozycję [rezerwowego] i rolę [do spełnienia] w Alfa Romeo Racing Orlen, rajdy stają się zupełnie innym sportem. To trochę tak, jakbym miał trenować siatkówkę, ale od czasu do czasu musiałbym zasiąść na ławce rezerwowych zespołu z koszykówki. Jedno z drugim trochę się kłóci.

- Według mnie na dzień dzisiejszy nie ma to sensu. Nie po to odszedłem od rajdów, aby wracać po pięciu latach i mieszać je z Formułą 1. Wejście do rajdów miałoby swoje konsekwencje. Tak naprawdę musiałbym tam zostać - jak sądzę - na trzy lata. Dopiero w drugim, trzecim sezonie mógłbym wrócić do poziomu, który miałem pod koniec 2015 roku.

Kubica po raz ostatni pojawił się na oesach w 2016 roku. Wspólnie z Maciejem Szczepaniakiem zajęli trzecie miejsce w Rally Coppa Citta di Lucca. Duet korzystał z Renault Clio S1600. Na szczeblu światowego czempionatu ostatnim występem był Rajd Monte Carlo w styczniu tego samego roku. Kubica i Szczepaniak na pokrytej lodem sekcji trzeciego oesu uderzyli w drzewo i zwolnili ósme miejsce w „generalce”.