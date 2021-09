Lappi wsiądzie do samochodu WRC po raz pierwszy od zeszłego sezonu. Powróci za kierownicę Toyoty Yaris, prywatnie zgłoszony przez RTE-Motorsport. Pilotem pozostaje Janne Ferm.

Pomimo zwycięstwa w rajdzie w tym samym aucie w 2017 roku, Lappi twierdzi, że jest to niewyobrażalne, aby znalazł się w gronie faworytów do walki o wygraną. Długa przerwa bowiem robi swoje.

Po swoich pierwszych testach w Yarisie WRC od czasu opuszczenia Toyoty na rzecz Citroena pod koniec 2018 roku, Lappi powiedział: - Wyczucie auta jest naprawdę fajne. Wprowadzono pewne zmiany, ale w zasadzie jest to ten sam samochód, którym jeździłem, dlatego poczułem się w nim komfortowo.

- Prędkość jest jednak niesamowita. Było szybko - kontynuował. - Tempo, w jakim można pokonywać zakręty jest niesamowite i właśnie na to potrzeba czasu, na zbudowanie pewności siebie. Osiągi były dobre podczas testów, ale to nie to samo, co na pierwszym odcinku specjalnym. Na tym polega sztuczka, aby przenieść pewność siebie i prędkość z testów na oes.

Lappi startował w Rajdzie Finlandii osiem razy. Wygrał w 2017 za kierownicą Toyoty Yaris WRC i był drugi w sezonie 2019, prowadząc Citroena C3 WRC.

Po opuszczeniu M-Sport Ford pod koniec ubiegłego roku po jednym sezonie spędzonym w ekipie z Cumbrii, Lappi wystartował w dwóch rundach mistrzostw świata 2021 w WRC 2 w Volkswagenie Polo R5. Zdominował kategorię w Arktycznym Rajdzie Finlandii i w Rajdzie Portugalii.

Polecane video: