WRC

Lappi jedzie bez presji

Esapekka Lappi twierdzi, że zmiana nastawienia pomogła mu na nowo odkryć radość z jazdy w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

Piotr Furman
Opublikowano:
Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Autor zdjęcia: Hyundai

Autor zdjęcia: Hyundai

Po ponad rocznej przewie "EP" zaliczył w Rajdzie Szwecji powrót na trasy WRC. Za kierownicą Hyundaia i20 N Rally1 zajął w zimowej rundzie szóste miejsce.

Pilotowany przez Enni Malkonen Lappi był najszybszy z kierowców Hyundaia, choć przed metę przepuścił na piąte miejsce zespołowych kolegów, Adriena Fourmaux i Alexandre’a Corię, którzy realizują pełny program startów w tym sezonie.

35-latek startuje w tym roku w wybranych rundach i przyznał, że jego założenia znacznie różnią się od tych sprzed kilku sezonów, gdy jego głównym celem było zapewnienie sobie długoterminowego kontraktu w fabryce.

- Zmieniły się moje priorytety i moja przyszłość w WRC już nie jest dla mnie tak istotna – powiedział. - Po prostu staram się cieszyć z jazdy samochodem Rally1, póki jeszcze można nimi jeździć.

- Trzy lub cztery lata temu bardzo tego pragnąłem. Za bardzo się zmuszałem i nie do końca potrafiłem  czerpać z tego przyjemności.

Po wycofaniu się z WRC, Lappi spędził sezon 2025, ścigając się na krajowych trasach i zdobywając tytuł Rajdowego Mistrza Finlandii. Powrót do narodowych mistrzostw pomógł mu zmienić perspektywę.

- Kiedy nie startowałem w WRC, wziąłem udział w kilku rajdach krajowych i bardzo mi się to spodobało. Znów zrozumiałem, dlaczego w ogóle pokochałem ten sport.

Zakończenie współpracy z Hyundaiem w 2024 roku, wiązało się też z rozstaniem z wieloletnim pilotem Lappiego, Janne Fermem, którego na prawym fotelu zastąpiła Enni Malkonen.

Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team

Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team

Autor zdjęcia: Hyundai

- Zawsze się uśmiecha – powiedział Lappi o swojej pilotce. - I tak naprawdę, im szybciej jedziemy, tym ona ma więcej radości. Dla mnie niektóre momenty są trochę przerażające, ale ona to lubi.

Choć Hyundaiowi w Szwecji brakowało tempa, aby rzucić wyzwanie Toyocie, Lappi był zadowolony ze swojej formy po przerwie w mistrzostwach świata.

- Z pewnością frustrujące było to, jak daleko jesteśmy od Toyot – przyznał. - Ale bycie najszybszym kierowcą Hyundaia satysfakcjonuje mnie – dodał.

Kolejną rundą, w której zobaczymy parę Lappi i Malkkonen, będzie rozegrany w dniach 12-15 marca Rajd Safari.

