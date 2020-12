Lappi na zimówkach

Po dwugodzinnej przerwie załogi ponownie zmierzyły się z próbą o długości 13,43 km. Deszcz nie ustąpił i w koleinach szutrowych partii zalega coraz więcej wody.

Lappi i Ferm jako jedyni z czołówki wybrali tzw. „zimowki” bez kolców. Załoga M-Sportu pokonała Daniego Sordo i Carlosa del Barrio o 7,9 s. 1,8 s dłużej jechali Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul.

- Wielkie ryzyko. Musimy zobaczyć, jak mocno zużywają się opony, ale wygląda na to, że się opłaciło - komentował Lappi dobór ogumienia.

- Nie znam swojego czasu. Teraz było o wiele trudniej i miejscami bardziej ślisko. Przetrwaliśmy. Bez problemów - informował Sordo.

- Po „niespodziance” o poranku musieliśmy przycisnąć. Dawałem z siebie wszystko, ale warunki są bardzo, bardzo ciężkie. Nietrudno o błąd - przyznał Neuville.

Tuż za oesowym podium znaleźli się liderzy WRC 3 - Andreas Mikkelsen i Anders Jæger, jadący Skodą Fabią R5 [+10 s]. Pierwszą piątkę uzupełnili Ott Tanak i Martin Jarveoja [+13 s].

Szósty wynik zanotowali najlepsi w WRC 2: Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [+13,5 s]. Oliver Solberg i Aaron Johnston byli gorsi o 1,6 s, jednocześnie wyprzedzając Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassię o 4,8 s. Załoga Toyoty połowę oesu pokonała z zaparowaną przednią szybą. Zespołowi koledzy i rywale do mistrzowskiego tytułu: Elfyn Evans i Scott Martin byli gorsi o 0,8 s.

W rajdzie po trzech rozegranych odcinkach specjalnych prowadzi Lappi przed Sordo [+3,3 s] i sensacyjnie spisującym się Mikkelsenem [+22,2 s]. Ogier traci do Norwega 0,2 s i o 1,1 s wyprzedza Tanaka.

W WRC 3 trójkę za Mikkelsenem i Solbergiem [+5,1 s] skompletowali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak [+13,1 s], dziesiąta załoga OS3. W generalce na czele widnieje Mikkelsen, który ma w zapasie 23,1 s nad Jarim Huttunenem i Mikko Lukką i 27,4 s nad Emilem Lindholmem i Mikaelem Korhonenem. Kajetanowicz jest piąty ze stratą 35,5 s.

- Ostatni rajd sezonu okazuje się bardzo loteryjny. W takich warunkach na torze powinny dobrze działać opony co najwyżej deszczowe, a jak się okazuje, na zimowych można było zyskać najwięcej. Jest bardzo dużo błota, co znacząco wpływa na przyczepność. Cieszymy się, że tutaj startujemy i jesteśmy jedną z najszybszych załóg w samochodach naszej klasy, a to przecież mój pierwszy start Skodą na asfalcie.

- Lubię takie warunki, bo w takich zaczynałem, choć trochę zapomniałem już, jak to jest. Tutaj walczymy z najlepszymi na świecie, więc nie jest to łatwe, ale póki co dokonujemy trafnych wyborów i jedziemy dalej - tak dwa poranne odcinki podsumował Kajetan Kajetanowicz.

Fourmaux nadal dominuje w WRC 2. Tym razem wygrał o 10,2 s z Pontusem Tidemandem i Patrikiem Barthem. Trzeci wynik należał do Madsa Ostberga i Torsteina Eriksena [+10,4 s]. Po nieco ponad 30 km jazdy na czele widnieje Fourmaux przed Ostbergiem [+22,6 s] i Tidemandem [+29,3 s].

Zmiana liderów w JWRC. Sami Pajari i Marko Salminen rozbili samochód. Próbę wygrali Martins Sesks i Renars Francis, a na prowadzeniu są Tom Kristensson i Joakim Sjoberg. Sesks traci jedynie 1,6 s.