Plotki o piątym Yarisie w stawce pojawiły się na początku tygodnia. Dziś potwierdził je sam kierowca.

Lappi i Ferm - zwycięzcy fińskiej rundy mistrzostw świata z 2017 roku - zgłosili się prywatnie, wypożyczając z Toyota Gazoo Racing samochód oraz mechaników.

- To nasz projekt, więc wypożyczymy samochód, ale z mechanikami TGR - przekazał Lappi w rozmowie z oficjalnym serwisem WRC. - Będzie więc obsługiwany przez nich, ale pojedziemy w naszych barwach.

30-latek jest wymieniany jako kandydat do dzielenia w sezonie 2022 samochodu z Sebastienem Ogierem. Pozytywnie o szansach Lappiego wypowiadał się już nie raz Jari-Matti Latvala - szef ekipy.

- Mam nadzieję, że to pomoże, ale dlatego też muszę być mądry - kontynuuje Lappi. - [Start] ma mi pomóc, a nie zburzyć negocjacje. Nie chcę tworzyć sobie dodatkowej presji. Tak naprawdę trudno mi wyznaczyć jakiekolwiek cele, jeśli chodzi o wynik. Myślę, że bardziej musimy się skupić na czasach oesów, prędkości i poprawie w trakcie weekendu.

- To pewnie najmądrzejsze podejście, ponieważ trudno przewidzieć, jaka będzie nasza prędkość pierwszego dnia. Brakuje mi rutyny, to jasne. Wierzę, że dzień testów będzie polegał przede wszystkim na przyzwyczajeniu się do prędkości i aerodynamiki.

Lappi i Ferm wystąpili w tym roku w dwóch rundach światowego czempionatu. Obie wygrali w kategorii WRC 2, jadąc Volkswagenem Polo GTi R5.

Pozostałymi czterema Yarisami pojadą w Finlandii Sebastien Ogier i Julien Ingrassia, Elfyn Evans i Scott Martin, Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen oraz Takamoto Katsuta i Daniel Barritt.

Secto Rally Finland odbędzie się w dniach 1-3 października.