Esapekka Lappi, pilotowany przez Janne Ferma, zajął ósme miejsce w Rajdzie Monte Carlo otwierającym WRC 2023. Potem zaliczył treningowy start w Rajdzie Kuopio w Finlandii, przygotowując się do kolejnej odsłony mistrzostw świata, Rajdu Szwecji rozegranego na początku lutego, w którym był siódmy.

Lappi pokazał konkurencyjne tempo na szwedzkich, zaśnieżonych odcinkach specjalnych, podkreślając to najlepszym rezultatem na Power Stage. Natomiast dalsza pozycja w generalce wynikała z „bardzo niefortunnego” rozwarstwienia opony na OS13, co wykluczyło go z rywalizacji w czołowej trójce.

- Prędkość była w porządku w tamten weekend - powiedział Lappi serwisowi DirFish. - Może nie wystarczyłaby na zwycięstwo, ale na drugie miejsce zdecydowanie tak. Należy cieszyć się z tego faktu, który jest budujący przez startem w Meksyku.

Udział w Rajdzie Kuopio, drugiej rundzie mistrzostw Finlandii, miał dla Esapekki na celu lepsze poznanie Hyundaia i20 N Rally1 w zimowych warunkach, na tydzień przed rywalizacją w Szwecji. Natomiast Meksyk będzie kolejnym nowym wyzwaniem, ponieważ 32-latek wskazuje, że jeszcze „nie ma doświadczenia w tym aucie” na szutrze.

- Do tego to zupełnie inny rodzaj rajdu - kontynuował. - Jest dużo wolniejszy, a wydaje się, że dysponujemy samochodem dobrze spisującym się na szybkich trasach.

- Do tego dochodzi duża wysokość nad poziomem morza, której samochody Rally1 doświadczą pierwszy raz. Nie mamy pojęcia jak się spiszą. Może np. wystąpią większe problemy z przegrzewaniem się hybrydy. Nie wiem. To stanowi znak zapytania dla wszystkich. Z pewnością czeka nas wymagający tydzień - mówił dalej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń na asfalcie, śniegu i lodzie, Lappi dokonał zachęcającej oceny, że rajdówka koreańskiego producenta już w „90-ciu procentach odpowiada jego stylowi jazdy”.

Chwaląc pracę zespołu, zastanawiał się: - Czy będę wystarczająco konkurencyjny w tym samochodzie? Koniec końców odczucia nie są takie złe.

- Rzecz jasna jest trochę inny w porównaniu do tego, którym jeździłem w zeszłym roku, ale zaliczyliśmy dobre przygotowania do poprzedniego weekendu - porównał i20N do Toyoty GR Yaris Rally1. - Praca ta się opłaciła. Pokazaliśmy dobre tempo.

Czy auto da się dostosować bardziej pod niego, czy należałoby zmienić nieco styl jazdy, Lappi odparł: - Wiele zależy od dyferencjałów. To jednak trudny temat ze względu na zagadnienia związane z homologacją i jokerami.

Podczas gdy odczucia związane z samochodem wydają się być pełne pozytywów, nie do końca przełożyło się to na czerpanie przez Lappiego radości z tegorocznych startów.

- Musimy trzy dni zawodów poskładać razem. Na pewno wrażenia byłyby o sto razy lepsze, gdyby udało się zakończyć walkę z odpowiednim wynikiem. Mimo to wiem, że radziłem sobie całkiem dobrze - podkreślił.

Co do perspektywy oczekiwania na drugie zwycięstwo w karierze w WRC, przekazał: Naprawdę nie wiem. To nadchodzi. Chcę sięgnąć po ten drugi triumf. Ostatnio wygrana nie była tak daleko. Zobaczymy.

Rajd Meksyku, trzecia runda mistrzostw świata 2023, odbędzie się w dniach 16-19 marca.

Czytaj również: Łotwa kolejnym gospodarzem WRC

Video: Rajd Szwecji 2023 okiem grupy rajdowej "Brodacz"

Galeria zdjęć: Testy Rally Masters 2023

Testy Rally Masters 1 / 20 Testy Rally Masters 2 / 20 Testy Rally Masters 3 / 20 Testy Rally Masters 4 / 20 Testy Rally Masters 5 / 20 Testy Rally Masters 6 / 20 Testy Rally Masters 7 / 20 Testy Rally Masters 8 / 20 Testy Rally Masters 9 / 20 Testy Rally Masters 10 / 20 Testy Rally Masters 11 / 20 Testy Rally Masters 12 / 20 Testy Rally Masters 13 / 20 Testy Rally Masters 14 / 20 Testy Rally Masters 15 / 20 Testy Rally Masters 16 / 20 Testy Rally Masters 17 / 20 Testy Rally Masters 18 / 20 Testy Rally Masters 19 / 20 Testy Rally Masters 20 / 20