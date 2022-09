Lappi przed bieżącą kampanią ponownie związał się z zespołem Toyoty, którego barw bronił w latach 2017-2018. Fin porozumiał się na temat częściowego programu i trzecim GR Yarisem Rally1 dzieli się z Sebastienem Ogierem.

Toyota poinformowała w poniedziałek, że Ogier - pilotowany w tym roku przez Benjamina Veillasa - poza zapowiedzianym wcześniej startem w Rajdzie Nowej Zelandii, wystąpi także w Hiszpanii oraz Japonii. Choć na początku roku zespół nie wykluczał wystawienia pięciu GR Yarisów Rally1, ostatecznie się na to nie zdecydowano. Oznacza to, że tegoroczny sezon dla Lappiego i Janne Ferma dobiegł końca.

Podczas czwartkowej konferencji z mediami Lappi przyznał, że plany związane z końcówką sezonu znał już kilka miesięcy temu.

- Wiedziałem o tym od dłuższego czasu - cytują Lappiego serwisy WRC.com oraz DirtFish. - Sami wiecie, że kierowcy nie mogą ogłaszać takich rzeczy, więc musiałem was kilka razy okłamać.

- Już wcześniej w sezonie omawialiśmy cały program i wydaje mi się, że już w maju lub czerwcu ustaliliśmy, że Seb chce przejechać trzy ostatnie rajdy. Nie ma więc żadnych dramatów.

- Częściowy program ma dwie strony medalu. Myślę, że to dobra równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Z drugiej strony, kiedy miałem kilka rajdów z rzędu - jak ostatnio - czułem, że ma to na mnie wpływ i za każdym razem gdy wsiadałem do samochodu, było lepiej.

- W tym kontekście fajnie byłoby mieć więcej rajdów, ponieważ jestem pewien, że moglibyśmy zaliczyć progres. A ponadto, jeśli pozostanę w zespole na przyszły rok, pojawi się długa przerwa. Pod tym względem nie jest to dobre.

Lappi nie ma jeszcze kontraktu na sezon 2023, ale obie strony wyrażają wolę dalszej współpracy.

- Jest pozytywnie. Jeśli czuję się dobrze i chcę zostać w zespole, a Jari-Matti mówi, iż chciałby mnie w ekipie, to wydaje mi się, że to dobra kombinacja. O ewentualnym programie jednak nic jeszcze nie wiem. Musimy poczekać i zobaczymy.

31-latek wystąpił w tym roku w siedmiu rajdach. W Szwecji, Finlandii i Belgii zmieścił się na podium, choć swój domowy rajd kończył w goglach, jadąc samochodem pozbawionym przedniej szyby oraz części dachu. W Estonii finiszował na szóstej pozycji, a w Chorwacji, na Sardynii i w Grecji musiał skorzystać z systemu SupeRally.

